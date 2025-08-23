Diego Latorre descartó a Messi, Cristiano Ronaldo y Maradona cuando eligió al mejor futbolista de todos los tiempos: “Transformó la autoestima de un pueblo”

Diego Latorre es un ex futbolista que pasó por Racing y Boca, pero que también jugó en la Selección Argentina y conquistó la Copa América en 1991. A lo largo de su carrera como profesional (en la actualidad se desempeña como periodista en ESPN), se dio el lujo de jugar con Diego Maradona, tuvo una estadía por Cruz Azul, Fiorentina y también por Tenerife.
Desde que comenzó a trabajar en la señal estadounidense que tiene muchísima programación en Argentina, Latorre tuvo la posibilidad de comentar diferentes partidos de la Champions League, donde le tocó ver a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en su máximo esplendor. Lógicamente, es una personalidad destacada y capacitada a la hora de brindar una opinión.
El ex delantero de 56 años no quiso quedarse afuera de la gran polémica que tiene en vilo a todos los futboleros: el mejor jugador de todos los tiempos. Con justificación incluida, Gambetita se encargó de elegir a Pelé, el mítico brasileño que es el único en la historia que consiguió tres ediciones de la Copa del Mundo.
“Si, para mi Pelé fue el mejor de todos los tiempos“, afirmó Latorre en su cuenta oficial de Twitter en 2022. Pero ese mismo año y también en la misma red social, lo llenó de elogios y explicó el por qué de su elección: “Brasil se divide en dos partes, antes y después de Pelé. Él transformó la autoestima de un pueblo todavía resentida después del Maracanazo. Una pantera, daba y recibía, jugaba y hacía jugar, saltaba como nadie y hacía goles de todos los colores. Todo en un futbolista”.
Diego Maradona y Pelé compartieron el programa televisivo La Noche del 10. (Foto: Canal 13)
Durante su paso como invitado en el programa Paren La Mano, en Vorterix, al ex delantero lo hicieron elegir entre Maradona y Messi, pero no se inclinó por ninguno: “En primer lugar quiero decir Pelé. No sería tan terminante. Yo fui partícipe de la época de Maradona y jugué con él“.
En otra entrevista que brindó, en este caso en El Confidencial, llenó de elogios al Pelusa: “Maradona no tenía ego con sus compañeros. Él era muy consciente de lo que significaba un jugador de fútbol y era un defensor acérrimo del futbolista. Tenía también muy claras cuáles eran sus raíces y era quien luchaba contra los grandes poderes por los derechos de los jugadores”, exclamó.
Los títulos locales de Pelé en su carrera
|Título
|Equipo
|Año
|Campeonato Paulista
|Santos
|1958
|Torneo Río-São Paulo
|Santos
|1959
|Campeonato Paulista
|Santos
|1960
|Campeonato Paulista
|Santos
|1961
|Campeonato Paulista
|Santos
|1962
|Torneo Río-São Paulo
|Santos
|1963
|Campeonato Paulista
|Santos
|1964
|Torneo Río-São Paulo
|Santos
|1964
|Campeonato Paulista
|Santos
|1965
|Torneo Río-São Paulo
|Santos
|1966
|Campeonato Paulista
|Santos
|1967
|Campeonato Paulista
|Santos
|1968
|Campeonato Paulista
|Santos
|1969
|Campeonato Paulista
|Santos
|1973
|Série A
|Santos
|1961
|Série A
|Santos
|1962
|Série A
|Santos
|1963
|Série A
|Santos
|1964
|Série A
|Santos
|1965
|Série A
|Santos
|1968
|NASL
|New York Cosmos
|1977
Los títulos internacionales de Pelé en su carrera
|Título
|Equipo / Selección
|Año
|Copa Mundial de Fútbol
|Selección de Brasil
|1958
|Copa Mundial de Fútbol
|Selección de Brasil
|1962
|Copa Mundial de Fútbol
|Selección de Brasil
|1970
|Copa Libertadores
|Santos
|1962
|Copa Intercontinental
|Santos
|1962
|Copa Libertadores
|Santos
|1963
|Copa Intercontinental
|Santos
|1963
|Supercopa de Campeones Intercontinentales
|Santos
|1968
Premios y distinciones de Pelé
|Título
|Año(s)
|Máximo goleador del Campeonato Paulista
|1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1969, 1973
|Mejor jugador joven de la Copa Mundial de Fútbol
|1958
|Incluido en el Equipo de las Estrellas de la Copa Mundial de Fútbol
|1958, 1970
|Máximo goleador de la Copa América
|1959
|Mejor jugador de la Copa América
|1959
|Máximo goleador de la Taça Brasil
|1961, 1963, 1964
|Máximo goleador del Torneo Río-São Paulo
|1963
|Máximo goleador de la Copa Libertadores
|1965
|Futbolista del año en Sudamérica
|1973
|Incluido en el Equipo de las Estrellas de la NASL
|1975, 1976, 1977
|Jugador más valioso de la NASL
|1976
|Orden del Mérito de la FIFA
|1984
|Incluido en el Equipo Histórico de la Copa Mundial FIFA
|1994
|Marca Leyenda
|1997
|Incluido en el Equipo mundial del siglo XX
|1998
|Mejor jugador del siglo XX según la IFFHS
|1999
|Mejor jugador sudamericano del siglo XX según IFFHS
|1999
|Premio Laureus Trayectoria
|2000
|Incluido en la Selección Sudamericana de Fútbol del siglo XX
|2000
|Jugador del Siglo de la FIFA
|2000
|Incluido en el Equipo de Ensueño de la Copa Mundial FIFA
|2002
|FIFA 100
|2004
|Premio Presidencial de la FIFA
|2007
|Incluido en la Selección Histórica de la Copa América
|2011
|Salón de la Fama del Fútbol
|2011
|Golden Foot Leyenda
|2012
|FIFA Balón de Oro Honorífico
|2014
|Orden Olímpica
|2016
|Once histórico del Balón de Oro
|2020
|FIFA The Best Honorífico
|2022
