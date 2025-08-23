Diego Latorre descartó a Messi, Cristiano Ronaldo y Maradona cuando eligió al mejor futbolista de todos los tiempos: “Transformó la autoestima de un pueblo”

Diego Latorre es un ex futbolista que pasó por Racing y Boca, pero que también jugó en la Selección Argentina y conquistó la Copa América en 1991. A lo largo de su carrera como profesional (en la actualidad se desempeña como periodista en ESPN), se dio el lujo de jugar con Diego Maradona, tuvo una estadía por Cruz Azul, Fiorentina y también por Tenerife.

Desde que comenzó a trabajar en la señal estadounidense que tiene muchísima programación en Argentina, Latorre tuvo la posibilidad de comentar diferentes partidos de la Champions League, donde le tocó ver a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en su máximo esplendor. Lógicamente, es una personalidad destacada y capacitada a la hora de brindar una opinión.

El ex delantero de 56 años no quiso quedarse afuera de la gran polémica que tiene en vilo a todos los futboleros: el mejor jugador de todos los tiempos. Con justificación incluida, Gambetita se encargó de elegir a Pelé, el mítico brasileño que es el único en la historia que consiguió tres ediciones de la Copa del Mundo.

“Si, para mi Pelé fue el mejor de todos los tiempos“, afirmó Latorre en su cuenta oficial de Twitter en 2022. Pero ese mismo año y también en la misma red social, lo llenó de elogios y explicó el por qué de su elección: “Brasil se divide en dos partes, antes y después de Pelé. Él transformó la autoestima de un pueblo todavía resentida después del Maracanazo. Una pantera, daba y recibía, jugaba y hacía jugar, saltaba como nadie y hacía goles de todos los colores. Todo en un futbolista”.

Diego Maradona y Pelé compartieron el programa televisivo La Noche del 10. (Foto: Canal 13)

Durante su paso como invitado en el programa Paren La Mano, en Vorterix, al ex delantero lo hicieron elegir entre Maradona y Messi, pero no se inclinó por ninguno: “En primer lugar quiero decir Pelé. No sería tan terminante. Yo fui partícipe de la época de Maradona y jugué con él“.

En otra entrevista que brindó, en este caso en El Confidencial, llenó de elogios al Pelusa: “Maradona no tenía ego con sus compañeros. Él era muy consciente de lo que significaba un jugador de fútbol y era un defensor acérrimo del futbolista. Tenía también muy claras cuáles eran sus raíces y era quien luchaba contra los grandes poderes por los derechos de los jugadores”, exclamó.

Los títulos locales de Pelé en su carrera

Título Equipo Año Campeonato Paulista Santos 1958 Torneo Río-São Paulo Santos 1959 Campeonato Paulista Santos 1960 Campeonato Paulista Santos 1961 Campeonato Paulista Santos 1962 Torneo Río-São Paulo Santos 1963 Campeonato Paulista Santos 1964 Torneo Río-São Paulo Santos 1964 Campeonato Paulista Santos 1965 Torneo Río-São Paulo Santos 1966 Campeonato Paulista Santos 1967 Campeonato Paulista Santos 1968 Campeonato Paulista Santos 1969 Campeonato Paulista Santos 1973 Série A Santos 1961 Série A Santos 1962 Série A Santos 1963 Série A Santos 1964 Série A Santos 1965 Série A Santos 1968 NASL New York Cosmos 1977

Los títulos internacionales de Pelé en su carrera

Título Equipo / Selección Año Copa Mundial de Fútbol Selección de Brasil 1958 Copa Mundial de Fútbol Selección de Brasil 1962 Copa Mundial de Fútbol Selección de Brasil 1970 Copa Libertadores Santos 1962 Copa Intercontinental Santos 1962 Copa Libertadores Santos 1963 Copa Intercontinental Santos 1963 Supercopa de Campeones Intercontinentales Santos 1968

Premios y distinciones de Pelé

Título Año(s) Máximo goleador del Campeonato Paulista 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1969, 1973 Mejor jugador joven de la Copa Mundial de Fútbol 1958 Incluido en el Equipo de las Estrellas de la Copa Mundial de Fútbol 1958, 1970 Máximo goleador de la Copa América 1959 Mejor jugador de la Copa América 1959 Máximo goleador de la Taça Brasil 1961, 1963, 1964 Máximo goleador del Torneo Río-São Paulo 1963 Máximo goleador de la Copa Libertadores 1965 Futbolista del año en Sudamérica 1973 Incluido en el Equipo de las Estrellas de la NASL 1975, 1976, 1977 Jugador más valioso de la NASL 1976 Orden del Mérito de la FIFA 1984 Incluido en el Equipo Histórico de la Copa Mundial FIFA 1994 Marca Leyenda 1997 Incluido en el Equipo mundial del siglo XX 1998 Mejor jugador del siglo XX según la IFFHS 1999 Mejor jugador sudamericano del siglo XX según IFFHS 1999 Premio Laureus Trayectoria 2000 Incluido en la Selección Sudamericana de Fútbol del siglo XX 2000 Jugador del Siglo de la FIFA 2000 Incluido en el Equipo de Ensueño de la Copa Mundial FIFA 2002 FIFA 100 2004 Premio Presidencial de la FIFA 2007 Incluido en la Selección Histórica de la Copa América 2011 Salón de la Fama del Fútbol 2011 Golden Foot Leyenda 2012 FIFA Balón de Oro Honorífico 2014 Orden Olímpica 2016 Once histórico del Balón de Oro 2020 FIFA The Best Honorífico 2022

