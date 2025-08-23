Es tendencia:
Diego Latorre descartó a Messi, Cristiano Ronaldo y Maradona cuando eligió al mejor futbolista de todos los tiempos: “Transformó la autoestima de un pueblo”

El reconocido periodista hizo un análisis con el que dejó en claro cuál es su postura respecto a la eterna discusión que se da en toda charla de café.

Por Julián Mazzara

Diego Latorre, ex jugador de Boca y actual periodista de ESPN
Diego Latorre es un ex futbolista que pasó por Racing y Boca, pero que también jugó en la Selección Argentina y conquistó la Copa América en 1991. A lo largo de su carrera como profesional (en la actualidad se desempeña como periodista en ESPN), se dio el lujo de jugar con Diego Maradona, tuvo una estadía por Cruz Azul, Fiorentina y también por Tenerife.

Desde que comenzó a trabajar en la señal estadounidense que tiene muchísima programación en Argentina, Latorre tuvo la posibilidad de comentar diferentes partidos de la Champions League, donde le tocó ver a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en su máximo esplendor. Lógicamente, es una personalidad destacada y capacitada a la hora de brindar una opinión.

El ex delantero de 56 años no quiso quedarse afuera de la gran polémica que tiene en vilo a todos los futboleros: el mejor jugador de todos los tiempos. Con justificación incluida, Gambetita se encargó de elegir a Pelé, el mítico brasileño que es el único en la historia que consiguió tres ediciones de la Copa del Mundo.

“Si, para mi Pelé fue el mejor de todos los tiempos“, afirmó Latorre en su cuenta oficial de Twitter en 2022. Pero ese mismo año y también en la misma red social, lo llenó de elogios y explicó el por qué de su elección: “Brasil se divide en dos partes, antes y después de Pelé. Él transformó la autoestima de un pueblo todavía resentida después del Maracanazo. Una pantera, daba y recibía, jugaba y hacía jugar, saltaba como nadie y hacía goles de todos los colores. Todo en un futbolista”.

Diego Maradona y Pelé compartieron el programa televisivo La Noche del 10. (Foto: Canal 13)

Durante su paso como invitado en el programa Paren La Mano, en Vorterix, al ex delantero lo hicieron elegir entre Maradona y Messi, pero no se inclinó por ninguno: “En primer lugar quiero decir Pelé. No sería tan terminante. Yo fui partícipe de la época de Maradona y jugué con él“.

En otra entrevista que brindó, en este caso en El Confidencial, llenó de elogios al Pelusa: “Maradona no tenía ego con sus compañeros. Él era muy consciente de lo que significaba un jugador de fútbol y era un defensor acérrimo del futbolista. Tenía también muy claras cuáles eran sus raíces y era quien luchaba contra los grandes poderes por los derechos de los jugadores”, exclamó.

Los títulos locales de Pelé en su carrera

TítuloEquipoAño
Campeonato PaulistaSantos1958
Torneo Río-São PauloSantos1959
Campeonato PaulistaSantos1960
Campeonato PaulistaSantos1961
Campeonato PaulistaSantos1962
Torneo Río-São PauloSantos1963
Campeonato PaulistaSantos1964
Torneo Río-São PauloSantos1964
Campeonato PaulistaSantos1965
Torneo Río-São PauloSantos1966
Campeonato PaulistaSantos1967
Campeonato PaulistaSantos1968
Campeonato PaulistaSantos1969
Campeonato PaulistaSantos1973
Série ASantos1961
Série ASantos1962
Série ASantos1963
Série ASantos1964
Série ASantos1965
Série ASantos1968
NASLNew York Cosmos1977
Los títulos internacionales de Pelé en su carrera

TítuloEquipo / SelecciónAño
Copa Mundial de FútbolSelección de Brasil1958
Copa Mundial de FútbolSelección de Brasil1962
Copa Mundial de FútbolSelección de Brasil1970
Copa LibertadoresSantos1962
Copa IntercontinentalSantos1962
Copa LibertadoresSantos1963
Copa IntercontinentalSantos1963
Supercopa de Campeones IntercontinentalesSantos1968
Premios y distinciones de Pelé

TítuloAño(s)
Máximo goleador del Campeonato Paulista1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1969, 1973
Mejor jugador joven de la Copa Mundial de Fútbol1958
Incluido en el Equipo de las Estrellas de la Copa Mundial de Fútbol1958, 1970
Máximo goleador de la Copa América1959
Mejor jugador de la Copa América1959
Máximo goleador de la Taça Brasil1961, 1963, 1964
Máximo goleador del Torneo Río-São Paulo1963
Máximo goleador de la Copa Libertadores1965
Futbolista del año en Sudamérica1973
Incluido en el Equipo de las Estrellas de la NASL1975, 1976, 1977
Jugador más valioso de la NASL1976
Orden del Mérito de la FIFA1984
Incluido en el Equipo Histórico de la Copa Mundial FIFA1994
Marca Leyenda1997
Incluido en el Equipo mundial del siglo XX1998
Mejor jugador del siglo XX según la IFFHS1999
Mejor jugador sudamericano del siglo XX según IFFHS1999
Premio Laureus Trayectoria2000
Incluido en la Selección Sudamericana de Fútbol del siglo XX2000
Jugador del Siglo de la FIFA2000
Incluido en el Equipo de Ensueño de la Copa Mundial FIFA2002
FIFA 1002004
Premio Presidencial de la FIFA2007
Incluido en la Selección Histórica de la Copa América2011
Salón de la Fama del Fútbol2011
Golden Foot Leyenda2012
FIFA Balón de Oro Honorífico2014
Orden Olímpica2016
Once histórico del Balón de Oro2020
FIFA The Best Honorífico2022
