El error que dio como ganador del Trofeo Lev Yashin a Dibu Martínez en el Balón de Oro 2025

En el Teatro del Châtelet, en París, France Football lleva a cabo una nueva edición de la entrega del Balón de Oro. Aunque el público está expectante para conocer al ganador del principal galardón, decenas de otros jugadores fueron reconocidos este lunes.

Entre los premios de la velada está el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero de la temporada. Dibu Martínez, por sus actuaciones con la Selección Argentina y Aston Villa, se impuso en las últimas dos ediciones, 2023 y 2024.

Este año, tras su fallido intento por salir del combinado de la Premier League hacia una potencia europea, el marplatense quedó en el octavo lugar en la votación de este año. Sin embargo, un grosero error en la cuenta oficial de X lo dio como ganador.

La cuenta del Balón de Oro publicó las placas con el Top 10 de los nominados al Yashin de este año en dónde se anunciaba correctamente a Gianluigi Donnarumma como el más votado. Fue en el texto dónde estuvo el error, ya que publicaron el orden de la votación del 2024 en la que Martínez fue proclamado como ganador.

Esta equivocación por parte del Balón de Oro trajo enorme confusión en los comentarios. Aunque algunos notaron el error y se rieron, otros pensaron que el campeón del mundo había conquistado su tercer trofeo al hilo.

Premio Yashin Masculino 2025 – Top Ten

Gianluigi Donnarumma (PSG/Italia) Alisson Becker (Liverpool/Brasil) Yann Sommer (Inter de Milan/Suiza) Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica) Yassine Bounou (Al Hilal/Marruecos) David Raya (Arsenal/España) Jan Oblak (Atlético de Madrid/Eslovenia) Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina) Lucas Chevalier (Montpellier/Francia) Mats Selz (Nottingham Forest/Bélgica)

