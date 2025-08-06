El gol de Rodrigo De Paul para Inter Miami ante Pumas por la Leagues Cup

Por la tercera fecha de la primera fase de la Leagues Cup, Inter Miami triunfó por 3-1 este miércoles ante Pumas en el Chase Stadium. Sin Lionel Messi, lesionado ante Necaxa el último sábado, los comandados por Javier Mascherano encontraron la clasificación.

El combinado de la Florida había cosechado una victoria agónica ante Atlas en el debut y luego se impuso por penales ante los de Fernando Gago. Sin embargo, Inter Miami llegaron a este duelo clave sin su líder, ausente tras sufrir una “lesión muscular leve en la pierna derecha”.

Para acceder a cuartos de final, los de Mascherano precisaban ganar en los 90 minutos, algo que lograron luego de remar. El duelo se puso cuesta arriba para los de la MLS cuando Jorge Ruvalcaba, a los 34 minutos, recibió en soledad en el área y definió de volea para el 1-0 de la visita. Sobre el final de la primera parte, Luis Suárez asistió a Rodrigo De Paul, que no se puso nervioso, controló y la puso contra el palo para volver a igualar el trámite.

En la reanudación, Luis Suárez dio vuelta la historia con una muestra de calidad. A los 14, el uruguayo picó un penal para darles la ventaja por 2-1 a las Garzas. Apenas unos minutos más tarde, Tadeo Allende quedó mano a mano ante el arquero rival y estampó el 3-1 que significó la clasificación a cuartos de final.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, los comandados por Mascherano aseguraron su lugar entre los 8 mejores de la competencia internacional. Ahora, enfrentarán al cuarto de la zona de equipos mexicanos y conocerán este jueves a su rival.

Así está la tabla de la Leagues Cup

Publicidad

Publicidad

El nuevo formato de la Leagues Cup

A partir de esta temporada, el certamen que reúne a los equipos de la MLS y la Liga MX se dividirá en dos zonas de 18 equipos cada uno: en una irán los equipos de Estados Unidos, mientras que la restante será para todos los mexicanos.

En esta primera instancia, cada equipo se enfrentará a tres de los clubes del otro grupo y los cuatro líderes de cada zona avanzarán a los cuartos de final, dónde comenzarán los cruces de eliminación directa. Cabe resaltar que incluso en la primera rueda, los partidos se definirán por penales en caso de empate. El ganador por esa vía se llevará dos puntos, mientras que el perdedor solo uno.

ver también Los partidos que se perderá Lionel Messi en Inter Miami antes de volver a jugar con la Selección Argentina