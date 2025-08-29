Luis Suárez, delantero que durante sus pasos por Liverpool y Barcelona estuvo siempre considerado entre los mejores del mundo, atraviesa el tramo final de su carrera en Inter Miami, compartiendo plantel y objetivos con viejos amigos como Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba.

El uruguayo, que ya puso punto final a la historia con su selección, con la que disputó cuatro Mundiales y conquistó la Copa América de 2011, convive desde hace años con el desgaste físico de una exigencia y un roce al que nunca le escapó, pero se las sigue ingeniando para aportar esas pinceladas de talento que le han permitido marcar un diferencial como jugador de ataque, tanto por su capacidad de definidor como para armar juego.

En el análisis de aquellos delanteros que dominan actualmente la escena mundial, Luis Suárez identifica también a un favorito. Su elección no resulta extraña si se tiene en cuenta que comparte con él ese gen competitivo que lo caracterizó a lo largo de toda su carrera. “Primero me quedo con Julián Álvarez“, dijo el uruguayo en diálogo con Davoo Xeneize.

El jugador de Inter Miami destacó también a Harry Kane y dijo que le gusta mucho Erling Haaland. Destacó también la capacidad de Darwin Núñez, por contar con “una potencia física” que a él le hubiese gustado tener. Además, le bajó el pulgar al otro gran delantero que tiene la Selección Argentina: “A mí Lautaro (Martínez) no me gusta”.

El elegido de Suárez no cuenta para el Balón de Oro

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid y la Selección Argentina que en la consideración de Luis Suárez es el mejor de la actualidad, no forma parte de la lista de 30 nominados que competirán por el Balón de Oro en la gala de premiación que se celebrará en París el próximo 22 de septiembre.

El ex Manchester City tuvo una gran primera temporada a título personal con el equipo Colchonero, en la que anotó 29 goles y entregó 8 asistencias en 57 partidos; pero terminó pagando por una campaña en la que el club se quedó por debajo de las expectativas en cuanto al cumplimiento de sus objetivos deportivos.

Quien sí podrá volver a ser elegible para quienes votan en el Balón de Oro 2025 es Lautaro Martínez, a quien Suárez le bajó el pulgar, al igual que otros dos de sus favoritos como Harry Kane y Erling Haaland.