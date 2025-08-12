El Piojo Herrera reveló por qué Keylor Navas dejó Newell´s y habló de la rivalidad entre mexicanos y argentinos: “Hay que ser honestos”

Es una voz autorizada por los años que tiene en el mundo del fútbol, el Piojo Herrera probablemente sea uno de los entrenadores mexicanos más importantes de todos los tiempos. Actualmente dirige a la Selección de Costa Rica y en diálogo con Rodrigo Rea repasó todos los temas de interés: la salida de Keylor Navas de Newell´s, la polémica relación entre argentinos y mexicanos, cómo son sus ligas, la importancia de César Luis Menotti en México y también el presente de Lionel Andrés Messi.

¿Por qué Navas se fue de Newell´s?

El Piojo Herrera, que conoce a la perfección a Keylor Navas por ser el entrenador de la Selección de Costa Rica le contó al periodista Rodrigo Rea por qué dejó Newell´s: “Yo lo vi a Keylor en Rosario, los directivos estaban contentos con él, pero conscientes, Keylor estaba muy contento en Argentina, pero su cabeza estaba en regresar a Europa y con un salario mejor. Eso percibía yo”.

Keylor Navas. (Foto: Getty).

Además, agregó: “La gente de Newell´s sí me decía que quería que se quede más tiempo, por lo menos hasta diciembre, ahora llega a México a un equipo importante (Pumas) como lo era Newell´s, con una exigencia importante. Llega a una liga competitiva y salió de una liga competitiva como la Argentina, mientras él mantenga su nivel yo estoy contento”.

ver también Keylor Navas confesó qué dos personas lo convencieron de dejar Newell’s: “Supe que iba a llegar a un club grande”

Herrera y la rivalidad entre argentinos y mexicanos

Desde hace un tiempo, la rivalidad -sobre todo en las redes sociales- entre argentinos y mexicanos es bastante intensa y Rodrigo Rea le consultó al respecto. El Piojo respondió: “Los mexicanos hicimos crecer esa rivalidad, hay que ser honestos y no engañarnos, queremos ganarle a Argentina porque es una potencia mundial. Cuando jugamos con Argentina jugamos mejor y tratamos de hacer mejor las cosas, los equipos de abajo crecen cuando enfrentas a potencias como Argentina”.

“Pero cuando se habla de rivalidad, es solo para México, Argentina ni se nos voltea a ver. Argentina mira a Brasil, Alemania, Francia, Holanda, España, compite con esos equipos, no con México. Nosotros quisiéramos ser clásico con Argentina, pero Argentina mira a otros niveles. Estamos un escalón abajo, ni siquiera llegamos a una semifinal de Mundial. Nuestro rival es Estados Unidos, ese si es un clásico, hay odio futbolístico, peleamos para ver quién es el grande CONCACAF”, completó el Piojo.

Publicidad

Publicidad

Los niveles del fútbol argentino y mexicano

Herrera también analizó las diferencias entre las ligas de Argentina y México: “A nivel clubes México compite con cualquiera, en el mundial de clubes los mexicanos le competían de tú a tú a los europeos. Para mí la liga argentina es fuerte y muy disputada y podría ser de las mejores del mundo, pero sus jugadores jóvenes se van a Europa. Los mejores de Argentina están en Europa y los del segundo nivel están en México, MLS o jugando en otros países de Sudamérica. Los sueldos son diferentes y se van por cuestiones económicas”.

Miguel Herrera. (Foto: Getty).

También dijo: “Los que se están ahora o regresan en su parte final o son los chicos que van saliendo, caso Mastantuono que se vendió al Real Madrid con 17 años. No está el top de los jugadores argentinos en la liga. Antes era solo Boca y River pero ahora aparecen equipos como Lanús, Racing, Estudiantes o Rosario. Hoy a todas las figuras se las llevan y los equipos tienen que rearmarse”.

Publicidad

Publicidad

La importancia de Menotti

Para el Piojo Herrera, el paso de César Luis Menotti por México fue determinante: “Era un deleite escucharlo a él, a La Volpe a Cappa. Él nos decía que el futbolista no se cansa, su cansancio estaba en la cabeza, me quedó muy marcado eso. México tuvo un antes y un después con la llegada de Menotti, antes México tenía buenas capacidades, pero con Menotti modificó el pensamiento del jugador mexicano, salíamos a ganar y a exponer nuestro fútbol. Fue un referente en la selección mexicana”.

El Piojo Herrera habló de Messi

El entrenador mexicano fue consultado por Lionel Messi: “Hoy vemos jugadores de alto despliegue, solo un jugador en el mundo puede jugar sin correr, que es Messi. Es diferente, es el único al que no se lo puede juzgar por su entrega, no se le puede pedir métricas a Messi, eso no existe para él. La métrica más clara para él es que hace tres asistencias y dos goles por partido”.

Lionel Messi. (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

“Cuando descuidas al mejor jugador del mundo te la manda a guardar y eso hizo con México en Qatar. Es un tipo diferente y tenés que estar atento. Él camina la cancha, pero camina con sentido. Camina para ver dónde recibir solo, si con gente encima no lo puedes parar, solo menos”, concluyó Herrera.

ver también ¿Por qué Lionel Messi no está nominado al Balón de Oro 2025?