Fue una estrella de la Premier League, quedó marcado por sus escándalos y ahora está irreconocible: “Parece un profesor de química”

Andréi Arshavin supo ser un futbolista desequilibrante dentro de la cancha, pero estuvo rodeado de polémicas y críticas por sus acciones en su vida privada. En los últimos días, reapareció tras varios años alejado de las cámaras.

El fútbol de Inglaterra sabe de jugadores icónicos y, sin lugar a dudas, uno de ellos fue Andréi Arshavin. El extremo ruso brilló con la camiseta del Arsenal durante tres temporadas, aportando 31 goles y 45 asistencias en 144 partidos. Aún así, muchas veces fue noticia por su accionar del otro lado de la línea de cal, involucrándose innecesariamente en muchas polémicas.

La carrera del atacante comenzó en el Zenit de San Petersburgo, club que más veces representó a nivel profesional con 376 apariciones. Fueron ocho temporadas defendiendo la camiseta de ese club, consiguiendo cinco campeonatos domésticos y dos internacionales: la Copa de la UEFA 2007/08 (hoy llamada Europa League) y la Supercopa de Europa.

Su 2008 fue consagratorio. Además de llevar a Zenit a gritar campeón internacionalmente siendo la gran figura del equipo usando la 10, convirtió a su selección en protagonista. Arshavin fue el as de espadas de la Rusia semifinalista de la Eurocopa 2008: tras perderse las dos primeras fechas por sanción, reapareció con gol en la tercera fecha ante Suecia y en los cuartos de final ante Países Bajos, donde también sumó dos asistencias.

Seis meses después de ese certamen de selecciones, Andréi fue transferido al Arsenal de Inglaterra a cambio de 17 millones de euros, una cifra no tan usual para esas épocas del mercado europeo. El ruso llegó en el último día de mercado, heredó la 23 de Sol Campbell y dio inicio a una etapa clave en su carrera.

El póker en Anfield y el gol al Barcelona de Messi

Los tres años de Arshavin en Arsenal no fueron los mejores a nivel de resultados. Lejos de ser el equipo finalista de Champions de 2006, el equipo de Arsène Wenger atravesó una larga racha sin gritar campeón, que se cortó recién en 2014, cuando el ruso ya no estaba en la institución. Aún así, su paso dejó momentos imborrables en la memoria de los Gunners.

El 21 de abril de 2009, jugó probablemente su mejor partido en el fútbol inglés, anotándole cuatro goles a Liverpool en un recordado empate 4 a 4 en Anfield. Fue un partido consagratorio para el extremo, que apenas llevaba 11 partidos con esa camiseta entre Premier League y FA Cup.

Dos años y medio después, ya con menos lugar en la consideración del entrenador, un golazo de Andréi le dio la victoria a Arsenal en Emirates Stadium ante el Barcelona de Pep Guardiola, en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El ruso sacó provecho de los 22 minutos que le dio Wenger en ese juego. En la revancha, su equipo quedó eliminado, cayendo 3 a 1 en el Camp Nou.

En febrero de 2012, regresó cedido a Zenit con el objetivo de tener la continuidad que no encontraba en Arsenal. Cuatro meses después, su préstamo finalizó y retornó a Londres para jugar su última temporada en el club. A mediados de 2013, regresó a San Petersburgo con el pase en su poder.

La recta final de su carrera y los primeros escándalos

Después de su paso por la Premier League, la carrera de Arshavin fue en descenso. Pasó dos años en Zenit, apenas seis meses en Kubán Krasnodar y luego fue fichado por el Kairat Almaty de Kazajistán. Luego de una temporada y media en esa liga, tomó la decisión de colgar los botines a sus 37 años.

Un mes después de su retirada deportiva, el ahora exfutbolista protagonizó una insólita situación que involucró alcohol, un club de striptease, modelos, policías y un caballo. El ruso fue filmado a la salida del establecimiento abrazado a dos mujeres y en un claro estado de embriaguez. En ese momento, decidió subirse a un caballo y cabalgar por las calles de San Petersburgo. Tanto la dueña del animal como las autoridades del club nocturno denunciaron a Andréi por no haber pagado los respectivos servicios.

El polémico libro de Arshavin con frases machistas

Justo antes de llegar a Arsenal, Arshavin fue noticia en Inglaterra por una polémica autobiografía publicada tras la campaña en la Euro 2008. La misma estaba titulada “555 Preguntas y Respuestas sobre Mujeres, Dinero, Política y Fútbol“. Sus páginas estaban repletas de opiniones machistas, advertidas por los medios europeos.

En ese libro, el ruso definió a las mujeres como “criaturas completamente diferentes” a los hombres y aseguró que les prohibiría conducir coches. El jugador también fue cuestionado por detallar las cualidades que debe tener “la mujer ideal”.

La autobiografía de Arshavin también causó revuelo por su opinión acerca de los deportes individuales, done aseguró que en todas las disciplinas hay dopaje. “Todo el mundo se dopa”, aseguró.

La reaparición de Arshavin: “Parece un profesor de química”

En 2025, el excéntrico exfutbolista fue protagonista de una imagen viral. Luego de muchos años fuera del foco, el ruso apareció en una foto con otros dos amigos usando gorra, anteojos y tomándose una cerveza. “Parece un profesor de química”, “¿qué le ha pasado”, “se convirtió en un NPC“, fueron algunos de los comentarios en referencia a su estado físico.

Si bien se muestra activo en sus redes sociales, Arshavin bajó considerablemente su perfil respecto a lo que mostraba cuando era futbolista profesional. Durante un tiempo, fue comentarista de TV y desde hace unos años trabaja dentro del consejo ejecutivo del Zenit.

