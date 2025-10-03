Lionel Scaloni no lo citó a la Selección Argentina, empezó trámites para nacionalizarse brasileño y ostenta un récord mundial en su club

Dentro de la lista de convocados a la Selección Argentina por Lionel Scaloni para la fecha FIFA de octubre apareció una novedad: cuatro arqueros citados, con Facundo Cambeses de Racing como sorpresa. Los casilleros restantes fueron cubiertos por los nombres de siempre: Emiliano Martínez, Walter Benítez y Gerónimo Rulli. Sin embargo, dentro del afán del DT por probar nuevas opciones de cara al Mundial 2026, hay un nombre que no baja los brazos pese a no recibir el llamado albiceleste: Agustín Rossi.

El ex Boca atraviesa un presente brillante en Flamengo. Desde su llegada a mediados de 2023 se adueñó del arco, se ganó a la afición y acumula marcas que lo ubican entre los mejores del mundo. Según el sitio Pase Clave, es el arquero con más vallas invictas a nivel global desde que viste la camiseta del Mengao: 64 en total.

Como era de esperarse, ese rendimiento no pasó desapercibido. De hecho, la prensa brasileña reveló que Rossi inició los trámites para obtener la ciudadanía y quedar en el radar de Carlo Ancelotti y la selección nacional , que piensa en la Copa del Mundo y busca ampliar opciones en el arco.

En caso de resultar poco, existen otras estadísticas que también avalan su salto. Este año, Rossi alcanzó una racha histórica de 1134 minutos con Flamengo sin ser vencido, la más extensa registrada por un arquero en el club y la mayor conseguida por un extranjero en el fútbol brasileño.

Agustín Rossi, de gran presente en Flamengo, está en la mira de la Selección de Brasil (Getty).

No obstante, su rendimiento fue más allá de los récords. El guardameta también fue clave en Copa Libertadores, donde eliminó a Estudiantes con dos penales atajados en la tanda y días atrás repitió con otra intervención decisiva frente a Corinthians. En el Brasileirao mantiene la solidez: apenas 12 goles en 24 partidos, consolidando a Flamengo como uno de los equipos más sólidos del continente.

Publicidad

Publicidad

Así es como el propio Carlo Ancelotti, actual entrenador de la selección brasileña, ya lo tendría en cuenta como alternativa para competir con arqueros de jerarquía como Alisson Becker, Ederson y Weverton. Rossi ya fue figura en Boca y, hoy en Flamengo, es uno de los líderes de un equipo que pelea todo. Al punto que su presente invita a pensarlo como el guardián de nada menos que la Albiceleste o la Verdeamarela.

ver también La lista de Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina ante Venezuela y Puerto Rico