El motivo por el que Lionel Scaloni no fue nominado premio al mejor DT del año del Balón de Oro

El entrenador argentino no fue parte de los nominados para el Johan Cruyff.

Por Marco D'arcangelo

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina. (Getty Images)
En sus redes sociales, la revista France Football comenzó a publicar los nominados a los distintos premios en la ceremonia del Balón de Oro, donde se destaca tanto a los mejores futbolistas masculinos y femeninos, como también a los entrenadores en ambas ramas. 

Dentro de estos galardones se encuentra el premio Johan Cruyff que es entregado a los mejores entrenadores de la temporada. Para esta ocasión, desde la prestigiosa revista francesa decidieron que el DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, no forme parte de los nominados. 

Esta es la segunda vez que el Balón de Oro entrega este galardón. En la primera oportunidad, el oriundo de Pujato estuvo dentro de los nominados, pero el ganador fue el italiano Carlo Ancelotti, quien se consagró campeón de la UEFA Champions League con el Real Madrid. 

Una particularidad en esta ocasión es que los entrenadores nominados no dirigen selecciones, sino que son todos de distintos equipos. El argentino no entró dentro del top 5 debido a que tuvo pocos partidos con la Albiceleste en la última temporada.

Dentro de la misma, lo más destacado de Scaloni fue la goleada ante la Selección de Brasil en marzo de ese año, así como también la clasificación a la Copa del Mundo 2026 tras asegurarse el primer puesto de las Eliminatorias Sudamericanas.

A lo largo de su carrera, Scaloni fue elegido como el mejor entrenador del mundo tanto en los Premios The Best entregados por la FIFA, como también por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (International Federation of Football History and Statistics en inglés)

Los entrenadores nominados al Johan Cruyff

  • Antonio Conte (Italia/Napoli)
  • Luis Enrique (España/PSG)
  • Hansi Flick (Alemania/Barcelona)
  • Enzo Maresca (Italia/Chelsea)
  • Arne Slot (Alemania/Liverpool)

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025

Mientras la conversación sobre el premio no se detiene, el Balón de Oro ya tiene fecha confirmada. El ganador se conocerá el lunes 22 de septiembre en una gala que se celebrará, como es habitual, en el Theatre du Chatelet de París, con horario a confirmar.

