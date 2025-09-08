Mientras Erling Haaland gana 31 millones en Manchester City, esto cobra Lionel Messi en Inter Miami

Ya se convirtió en una costumbre los fuertes incrementos financieros que vive el fútbol, principalmente en la elite, de la misma manera que ocurre en el resto de los deportes más importantes. A raíz de los jugosos contratos por televisación, millonarios patrocinios y una globalización cada vez más presente, los beneficios económicos son cada vez más grandes y se reflejan en los contratos.

Claro que si hablamos de futbolistas de notable jerarquía como Erling Haaland y Lionel Messi, esta situación se vuelve mucho más presente. Cuando se trata de jugadores consolidados dentro de un grupo selecto entre los más destacados del mundo, los ingresos que perciben son realmente altos a tal punto que son pocos los jugadores que llegan a este tipo de cifras que son extraordinarias.

Lo cierto es que el delantero noruego tiene un salario muy elevado y es el mejor pago de todo el plantel de Manchester City, lo que evidencia su importancia en el equipo. Sin más preámbulo, Haaland cobra 31 millones de euros por temporada según el vínculo que tiene vigente en la actualidad. Para calcularlo en meses, el nórdico recibe 2.583.333 de euros cada 30 días de calendario.

Con estos números en mente, pasemos a la vereda opuesta. El astro albiceleste es uno de los futbolistas con mejor sueldo en el planeta, debido a su exitosa trayectoria plagada de trofeos colectivos e individuales. En definitiva, Messi gana 55.231.150 de euros por año, según el contrato que mantiene en Inter Miami en estos momentos y que podría ser renovado próximamente.

Este impactante monto que recibe el capitán de Las Garzas, significa unos 4.602.595 de euros por mes. Aunque pueda parecer extremadamente alto, está directamente ligado a los múltiples ingresos que el crack rosarino le genera a la institución estadounidense que está ubicada en el estado de Florida y actualmente es comandada por la dupla David Beckham y Jorge Más.

Los números de Lionel Messi en Inter Miami

Tras su estelar llegada a mediados de 2023 en condición de libre luego de su paso por París Saint-Germain, Lionel Messi disputó un total de 73 partidos oficiales con la camiseta de Inter Miami. En ese lapso de tiempo, convirtió 61 goles, repartió 29 asistencias y también ganó los primeros dos títulos en la historia del club: Leagues Cup 2023 y MLS Supporters Shield.

