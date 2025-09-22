Es tendencia:
Desde Kylian Mbappé hasta el propio Lamine Yamal, las felicitaciones a Ousmane Dembélé por ganar el Balón de Oro 2025

Las principales figuras del fútbol se rinden ante el mejor futbolista del mundo, luego de recibir el galardón más importante.

Por Nahuel De Hoz

Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025. (Foto: @alcarchive en X)
Es una realidad: Ousmané Dembélé ganó el Balón de Oro 2025. Este lunes 22 de septiembre la mítica revista France Football le puso punto final a la incertidumbre que mantuvo al mundo en vilo en los últimos meses y calificó al delantero francés como el mejor jugador del mundo durante la última temporada, un puesto por encima de Lamine Yamal, su principal competidor en esta lucha.

Como no podía ser de otra manera, Dembélé recibió los saludos de las personalidades más destacadas del deporte. No solo los mejores futbolistas de todos los tiempos se tomaron el tiempo de felicitar al reciente ganador del premio individual más importante, sino que también lo hicieron las instituciones más relevantes del planeta, todas a través de sus redes sociales.

Entre los más destacados aparecen el propio Lamine Yamal y también Kylian Mbappé. El joven español, que terminó en la segunda posición pero ganó el Trofeo Kopa, subió al escenario para felicitar y abrazar a Dembélé. Mientras tanto, la máxima estrella de Real Madrid fue de los primeros en utilizar sus cuentas personales para homenajearlo, al igual que hicieron otros cracks mundiales.

A continuación, los saludos más importantes

Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Así quedó la tabla histórica de ganadores del Balón de Oro tras la elección de Ousmane Dembélé

Con Lamine Yamal y Ousmane Dembélé como protagonistas, los mejores memes del Balón de Oro 2025

Con Lamine Yamal y Ousmane Dembélé como protagonistas, los mejores memes del Balón de Oro 2025

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

