Mientras se define su futuro, Dibu Martínez fue suplente en Aston Villa y recibió silbidos de un equipo rival en Francia

Mientras en Europa todos están enfocados en la preparación de cara al inicio de la próxima temporada, donde constantemente se realizan movimientos en el mercado de pases, el Aston Villa empezó a planificar la acción a base de partidos preparatorios. Por ese motivo, diagramó una buena cantidad de encuentros amistosos con el objetivo de llegar con ritmo al campeonato.

Sin embargo, un hecho que llamó la atención durante el sábado tuvo como principal protagonista a Emiliano Martínez. Si bien no es la primera vez que ocurre, Dibu fue silbado en Francia. El recuerdo de aquella icónica final de la Copa del Mundo en Qatar 2022 todavía queda presente en la mente de los fanáticos del país galo y pareciera que no pueden olvidarla.

Lo cierto es que el conjunto de Birmingham arribó a la nación francesa para enfrentarse con Olympique de Marsella en un amistoso de pretemporada. Tal como está ocurriendo en los últimos compromisos, el argentino no estuvo desde el arranque bajo las órdenes de Unai Emery debido a cuestiones vinculadas a la ventana de transferencias, donde busca una inminente salida.

En ese contexto, el albiceleste estuvo sentado en el banco de suplentes junto al resto de sus compañeros. En un momento, fue enfocado por las cámaras que retransmiten en la pantalla gigante del estadio y la gente reaccionó inmediatamente. Lejos de pasar desapercibido, en el ambiente se hizo notar una fuertísima silbatina en contra de la presencia de Dibu Martínez.

Esta no es la única vez que ocurrió, porque vivió lo mismo en cada oportunidad que le tocó estar en dicho país. Lo que sí, deja en evidencia que todavía está muy latente el histórico encuentro que definió el último Mundial entre la Selección Argentina y Francia, donde el guardameta fue responsable directo de la victoria al contener uno de los penales de la serie de definición.

Cabe destacar que Martínez continúa en pleno proceso de intentar emigrar de Aston Villa hacia un equipo de mayor renombre y con ambición a nivel continental. Aunque Manchester United parecía ser el próximo destino, el gigante inglés todavía no aceleró en las tratativas debido a que necesita vender para volver a salir al mercado a raíz de las inversiones que ya hizo.

Mientras tanto, Dibu permanece en el plantel del elenco de Birmingham pero en un rol más secundario que el que supo tener. Su decisión está tomada: quiere dar un salto a un conjunto más importante. Sin embargo, hasta el momento los Red Devils y los Villanos no se pusieron de acuerdo en los números, por lo que las negociaciones están en stand by, aunque habrá novedades pronto.

