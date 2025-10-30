No es argentino, lo comparan con Maradona y comparte un récord con Messi y Cristiano: “Orgulloso de formar parte de la historia del fútbol”

En los tramos finales de sus carreras, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi persiguen la marca de los 1000 goles. Aunque la mayoría de sus gritos provienen de su actividad en el fútbol de clubes, mucho tiene que ver lo que aportaron para la Selección de Portugal y la de Argentina, dónde acumulan más de 100 gritos cada uno.

Pero hubo un tercer futbolista que logró superar las tres cifras a nivel internacional. Se trata de Ali Daei, el histórico delantero de la Selección de Irán, que fue el primero en anotar su nombre en los libros de historia del fútbol por alcanzar ese centenar de goles.

Apodado el ‘Maradona Iraní‘, el nacido en la ciudad de Ardabil fue hasta 2021 el máximo goleador de la historia del fútbol internacional a pesar de haber colgado los botines 14 años antes. Fue CR7 quien logró igualar y luego superar su marca de 109 tantos, aún imponente.

Daei supo ser un importante artillero en cuanto a competiciones de clubes, pero al representar a Irán lograba potenciar su talento de cara al arco rival. Es que sus gritos a nivel internacional fueron conseguidos en solo 148 compromisos, lo que le da un promedio superior con respecto a Messi y Ronaldo. En cambio, con sus equipos anotó un total de 134 tantos, aunque necesitó 351 compromisos para llegar a esa marca.

Sus goles tuvieron gran utilidad, ya que el delantero llevó a Irán a los Mundiales de 1998 y 2006 cuando el país asiático había disputado apenas uno en su historia, en Argentina 1978. Curiosamente, no anotó tantos en la cita máxima con 5 partidos en cancha.

“El paso del tiempo me recuerda que estos momentos son muy fugaces. Sin embargo, cada vez que pienso en estos logros, se me dibuja una sonrisa en la cara. Me siento orgulloso de formar parte de la historia del fútbol, y estoy muy agradecido a los momentos que me ha proporcionado”, explicó recientemente en una entrevista a FIFA sobre su legado.

Publicidad

Publicidad

Su experiencia en el fútbol de clubes y la temporada en Bayern Múnich

Su capacidad goleadora lo llevó a conocer las ligas de Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Alemania, además de la de Irán. Fue en la Bundesliga donde vivió sus mejores años a nivel de clubes, especialmente en la temporada 1998-99, cuando representó a Bayern Múnich.

En esa campaña con los bávaros conquistó la Bundesliga y la Copa de Alemania, además de haber sido subcampeón de la Champions League. Incluso, se convirtió en esa edición del certamen internacional en el primer futbolista asiático en disputarlo.

Su respeto por Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

En la mencionada entrevista con FIFA, Daei compartió qué sintió cuando el portugués le arrebató su récord internacional: “Superar récords es parte del fútbol, y me hace feliz que lo consiguiera un jugador como Ronaldo. Es un futbolista increíble, y trabaja muy duro. Ha demostrado ambas cualidades durante toda su carrera. Ronaldo es un gran modelo para los jugadores más jóvenes y su récord demuestra que todo es posible”.

Publicidad

Publicidad

En la misma línea, expresó su admiración por el astro argentino: “Messi es un genio, un jugador único. Tiene una visión y una inteligencia increíbles sobre el campo, verlo jugar es una gozada siempre. Messi es uno de los mejores de la historia y, al igual que Ronaldo, inspira a millones de personas en todo el mundo”.

Por último, valoró compartir la marca de los 100 goles en selecciones con aquellas leyendas: “Es un gran honor. El fútbol siempre ha sido una gran parte de mi vida, y estar a la altura de jugadores como Ronaldo y Messi hace que todo lo que trabajé mereciera la pena. El logro es más que un número para mí. Es un testimonio del amor que profeso a este deporte”.

ver también Ganó la Premier League con Agüero y Tevez, fue a prisión por pedofilia y ahora vende su casa por problemas financieros