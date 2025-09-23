Es tendencia:
logotipo del encabezado
FÚTBOL INTERNACIONAL

River lo pagó más de 11 millones, se fue en medio de cuestionamientos y ahora lo eligieron como jugador del mes en su nuevo equipo

Tras un irregular paso por el Millonario. volvió a encontrar su nivel en el exterior luego de la fuerte apuesta de su nuevo club.

Por Agustín Vetere

El ex River que brilla en Europa.
© GettyEl ex River que brilla en Europa.

A los 26 años, Esequiel Barco vive un enorme presente en su carrera futbolística. El surgido de Independiente es una de las grandes figuras de Spartak Moscú y este lunes volvió a ser galardonado con el premio al futbolista del mes en el club de la Premier League de Rusia.

Durante agoto, el futbolista que llegó al fútbol europeo proveniente de River Plate disputó un total de 5 compromisos en los que aportó 3 goles y 1 asistencia para su equipo. En ese contexto, publicó un texto de agradecimiento junto con la foto del nuevo trofeo individual.

“Muy contento por recibir nuevamente el premio a jugador del mes. Quiero agradecer a la afición de Spartak, a mis compañeros, cuerpo técnicos, trabajadores y dirigentes del club y a mi familia que me ayudaron a conseguir esta distinción. Pudimos ganar para darle alegría a la mejor hinchada de Rusia. A seguir por este camino”, explicó el atacante.

En lo que va de su estadía en Spartak Moscú, dónde llegó a mediados de 2024, ya disputó 46 encuentros, incluyendo todas las competencias, con un saldo de 17 gritos y 10 asistencias que ya lo moldean como uno de los referentes del combinado turco.

Cabe recordar que River logró hacer una buena diferencia económica con su pase luego de una estadía con altibajos. Es que el Millonario ejecutó su opción en 11 millones tras el préstamo de Atlanta United y, el año pasado, Spartak Moscú desembolsó 16 millones de euros para quedarse con su ficha.

Publicidad

Esequiel Barco sonó para River tras la salida de Franco Mastantuono

Aunque vive un gran presente en Rusia, los rumores lo acercaron nuevamente al Millonario con la partida de la joya hacia Real Madrid. Barco además buscaba estar más cerca de su familia, aunque BOLAVIP confirmó en su momento que no hubo nada concreto por él en el club de Núñez.

Además, la importante inversión de Spartak Moscú para llevárselo hace solo un año atrás y el elevado salario que percibe allí serían impedimentos para River, en caso de negociar por su regreso.

River presumió ser el único equipo argentino en haber formado a dos ganadores del Balón de Oro

ver también

River presumió ser el único equipo argentino en haber formado a dos ganadores del Balón de Oro

La estadística de Borja que preocupa a todo River de cara a la revancha contra Palmeiras por los cuartos de la Copa Libertadores

ver también

La estadística de Borja que preocupa a todo River de cara a la revancha contra Palmeiras por los cuartos de la Copa Libertadores

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

El Di María europeo duró solamente tres meses: tiene que ganar más y quejarse menos

ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Con Boca y River en la Libertadores, así quedó la tabla anual tras la fecha 9
Fútbol Argentino

Con Boca y River en la Libertadores, así quedó la tabla anual tras la fecha 9

Los mejores memes de la derrota de River ante Palmeiras en la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Los mejores memes de la derrota de River ante Palmeiras en la Copa Libertadores

La IA predijo cómo le irá a River ante Palmeiras en la ida de los cuartos de final
Copa Libertadores

La IA predijo cómo le irá a River ante Palmeiras en la ida de los cuartos de final

Mastantuono le mandó un contundente mensaje a Lamine Yamal
Fútbol europeo

Mastantuono le mandó un contundente mensaje a Lamine Yamal

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo