River lo pagó más de 11 millones, se fue en medio de cuestionamientos y ahora lo eligieron como jugador del mes en su nuevo equipo

A los 26 años, Esequiel Barco vive un enorme presente en su carrera futbolística. El surgido de Independiente es una de las grandes figuras de Spartak Moscú y este lunes volvió a ser galardonado con el premio al futbolista del mes en el club de la Premier League de Rusia.

Durante agoto, el futbolista que llegó al fútbol europeo proveniente de River Plate disputó un total de 5 compromisos en los que aportó 3 goles y 1 asistencia para su equipo. En ese contexto, publicó un texto de agradecimiento junto con la foto del nuevo trofeo individual.

“Muy contento por recibir nuevamente el premio a jugador del mes. Quiero agradecer a la afición de Spartak, a mis compañeros, cuerpo técnicos, trabajadores y dirigentes del club y a mi familia que me ayudaron a conseguir esta distinción. Pudimos ganar para darle alegría a la mejor hinchada de Rusia. A seguir por este camino”, explicó el atacante.

En lo que va de su estadía en Spartak Moscú, dónde llegó a mediados de 2024, ya disputó 46 encuentros, incluyendo todas las competencias, con un saldo de 17 gritos y 10 asistencias que ya lo moldean como uno de los referentes del combinado turco.

Cabe recordar que River logró hacer una buena diferencia económica con su pase luego de una estadía con altibajos. Es que el Millonario ejecutó su opción en 11 millones tras el préstamo de Atlanta United y, el año pasado, Spartak Moscú desembolsó 16 millones de euros para quedarse con su ficha.

Esequiel Barco sonó para River tras la salida de Franco Mastantuono

Aunque vive un gran presente en Rusia, los rumores lo acercaron nuevamente al Millonario con la partida de la joya hacia Real Madrid. Barco además buscaba estar más cerca de su familia, aunque BOLAVIP confirmó en su momento que no hubo nada concreto por él en el club de Núñez.

Además, la importante inversión de Spartak Moscú para llevárselo hace solo un año atrás y el elevado salario que percibe allí serían impedimentos para River, en caso de negociar por su regreso.

