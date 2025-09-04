Ronaldinho pidió por Neymar para la Selección de Brasil: “Tiene que ayudarnos a ser campeones del mundo de nuevo”

Carlo Ancelotti presentó algunas semanas atrás la convocatoria de la Selección de Brasil para la última doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Si bien es cierto que el Scratch tiene su clasificación asegurada a la Copa del Mundo, las ausencias de Vinícius Jr. y Neymar Jr. resonaron a tal punto que grandes glorias del fútbol brasileño se hicieron eco.

Uno de los que se expresó al respecto fue Ronaldinho, jugador fundamental en la última consagración de la Verdeamarelha en Corea-Japón 2002, y específicamente hizo foco en la ausencia de Neymar, que fue su sucesor como portador de la ’10’ en el seleccionado.

Ronaldinho espera por el regreso de Neymar a la Selección de Brasil.

“Creo que será un proceso”, admitió Ronaldinho al ser consultado por la vuelta de Neymar a la Selección. “Es Ney, no hay vuelta atrás. Pronto estará ahí, tiene que ayudarnos a ser campeones del mundo de nuevo“, completó en la conferencia de prensa previa al amistoso en conmemoración de los 60 años del Mineirão.

Dinho también se animó a hablar de Carlo Ancelotti, el nuevo seleccionador de Brasil: “Llegó hace poco; trabajé con él en el Milan y debo decir que es un hombre exitoso y con experiencia“, destacó. “Le deseo suerte y espero que pueda ayudar al país a volver a lo más alto”, completó.

Ronaldinho fue dirigido por Ancelotti en el Milan. (Getty)

La explicación de Ancelotti ante la ausencia de Neymar

Ancelotti dejó clara su postura en conferencia al ser consultado por las ausencias de jugadores como Neymar Jr., Vinícius Jr. y Rodrygo de la convocatoria: “Un jugador que está en la selección debe estar al 100% de su condición física”, afirmó. Y luego se dirigió directamente a los no convocados: “Si quieren explicaciones pueden llamarme. Rodrygo seguro que tiene mi número y Neymar creo que también.”

Finalmente, destacó que le hecho de estar clasificado ya para el Mundial 2026, le permite tomarse ciertas libertades: “La idea de esta convocatoria es conocer a jugadores que aún no conozco. Aunque los conozco a nivel técnico, quiero conocer a otros que pueden ayudar a hacer las cosas bien en la selección”, completó.

Brasil enfrentará a Chile y Bolivia para cerrar su participación en las Eliminatorias CONMEBOL rumbo al Mundial 2026.

Los convocados de Brasil para las Eliminatorias

Arqueros

Allison (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Gabriel Magalhaes (Arsenal)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Alexsandro (Lille)

Fabricio Bruno (Cruzeiro)

Wesley (Roma)

Vanderson (Mónaco)

Alex Sandro (Flamengo)

Caio Henrique (Mónaco)

Douglas Santos (Zenit)

Mediocampistas

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Joelinton (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Delanteros