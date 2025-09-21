Andy Murray y una curiosa comparación entre Alcaraz y Ronaldinho

Desde que se retiró de la actividad profesional en 2024, Andy Murray mostró su costado más humano. En las casi dos décadas que estuvo en el circuito, el escocés siempre fue frío y tuvo varios encontronazos con sus compañeros, pero alejarse de la presión de la alta competencia hizo que empiece a hablar un poco más con la prensa, que diga presente en el gran homenaje de Roland Garros a Rafael Nadal y también que se dé la oportunidad de ser el entrenador –por una corta temporada- de Novak Djokovic.

En esta oportunidad, el diálogo con The Times, Andy Murray se refirió a Carlos Alcaraz y dejó una curiosa comparación con su ídolo futbolístico: “El tenis de Alcaraz me recuerda al fútbol de mi futbolista favorito de la infancia, al que pude ver en directo varias veces: Ronaldinho. Los dos tienen todo este talento y habilidad, obviamente quieren ganar, pero juegan con una sonrisa en la cara. Si llega el momento de hacer algo entretenido, lo hacen, y creo que eso es lo que los hace tan fascinantes, porque nunca sabes lo que va a pasar a continuación, así que disfruto especialmente viéndolos jugar”.

Ronaldinho en 2005. (Foto: Getty).

Murray contó por qué aceptó ser entrenador de Djokovic

Andy Murray fue entrenador de Novak Djokovic entre enero y mayo de 2025, fueron pocos meses, así y todo, el escocés no se arrpiente de haber aceptado: “Al principio lo disfruté, pero obviamente los resultados no fueron los que esperaba, y estoy seguro de que tampoco lo fueron para Djokovic. Aun así, me alegro de haberlo hecho. Era una oportunidad única y, si no lo hubiera hecho, me habría arrepentido”.

ver también Lo entrenó un argentino, recibió una sanción de 15 años por doping y Andy Murray lo humilló: “Tramposo, hasta nunca”

Además, agregó: “Poder pasar tiempo con uno de mis mayores rivales, uno de los mejores atletas de todos los tiempos, tratando de ayudarle, aprender de él y comprenderle fue fascinante. Pero si quieres hacer un buen trabajo como entrenador, en mi opinión, necesitas pasar mucho tiempo con la persona y eso es difícil cuando no vive cerca tuyo”.

Djokovic y Murray. (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

Murray y su objetivo a corto plazo

“Mi objetivo es mi familia. No tengo ganas de salir y explorar un montón de cosas porque estoy contento en casa. Hoy he llevado a dos de mis hijos a clases de golf y esta tarde voy al entrenamiento de fútbol de mi hijo. Los sábados siempre salimos a cenar juntos en familia. Solo quiero estar presente en todas esas cosas que me perdí cuando jugaba. Pasé muchos años lejos de casa, viajando, dando prioridad a mi carrera. Siento que ahora estoy compensando un poco eso”, completó el británico ex número 1 del mundo y ganador de tres títulos de Grand Slam.

ver también Andre Agassi se rindió ante Carlos Alcaraz y lo comparó con Federer, Nadal y Djokovic: “Extraordinario”