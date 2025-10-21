En el arranque del ciclo de Xabi Alonso, Real Madrid entrega buenas impresiones tanto en LaLiga como en la Champions League. El equipo parece acoplarse mientras el blanco encadena buenos resultados y se afianza como candidato en todos los frentes.

Mientras tanto, la situación de Endrick en el plantel es cada vez más incómoda. El delantero brasileño, que llegó como una joya y el máximo proyecto del Merengue, aún no sumó minutos en lo que va de la temporada y ya se especula con su salida.

Ante esta situación, el atacante brasileño tiene la intención de salir a préstamo en el mercado de pases de enero para sumar minutos de cara al Mundial 2026. Por el contrario, el cuerpo técnico no planea desprenderse del jugador y sus planes generan malestar.

En la conferencia de prensa previa al duelo de este miércoles entre Real Madrid y Juventus por la Champions League, Xabi Alonso se refirió a ese posible desenlace y dejó clara su postura.

“No estamos en ese momento. La competencia en las posiciones de arriba es intensa y hay que estar preparado para el momento y en el contexto de cada partido. Tanto Endrick, Gonzalo como Brahim tienen que estar preparados porque van a entrar y hay que estar preparados. Esto es la élite y necesitamos a muchos y buenos”, soltó el DT.

Endrick, la joya relegada de Real Madrid

Aunque Florentino Pérez puso sus ojos sobre el talento del brasileño desde su aparición en las inferiores de Palmeiras y luego desembolsó 60 millones de euros por su pase, la actualidad de Endrick no está a la altura de las expectativas que se trazaron para su carrera.

En esta campaña, el atacante sudamericano está opacado por el arribo de Franco Mastantuono, pero tampoco logra sumar minutos en la competencia con jugadores como Brahim Díaz y Gonzalo García. Es por eso que, si no entra en la rotación, buscará una salida a préstamo.

