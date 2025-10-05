Es tendencia:
Tras anunciar su retiro, Sergio Busquets elogió a Juan Román Riquelme, presidente de Boca: “Ha sido un gran jugador, le agradezco”

El mediocampista español anunció que dejará la actividad profesional cuando termine la participación de Inter Miami en el año.

Por Lautaro Toschi

Sergio Busquets
© GettySergio Busquets

Sergio Busquets marcó una era, especialmente en su paso por Barcelona, aunque también hizo lo propio en la Selección de España. En los últimos años decidió emigrar a Inter Miami y allí reencontrarse con Lionel Messi, lo hizo acompañado de otro referente del elenco catalán como lo es Jordi Alba y más tarde se les unió Luis Suárez. Hace algunos días, Busquets comunicó que pondrá punto final a su exitosa trayectoria una vez que termine el año futbolístico de su equipo.

Ante esta situación, varias personalidades importantes del mundo del fútbol lo llenaron de elogios, también en Inter Miami le hicieron un sentido homenaje del que participó su familia. Si bien todavía quedan algunos partidos por delante, el mediocampista ya comienza a despedirse del fútbol a lo grande.

Busquets habló de Riquelme

En diálogo con ESPN, Sergio Busquets fue consultado por unas declaraciones de Juan Román Riquelme en la que lo llenaba de elogios y el mediocampista de Inter Miami afirmó: “La verdad es que no me gustan mucho los elogios, pero sé que Riquelme ha sido un gran jugador y le agradezco”. Además, agregó: “Por supuesto que no me considero uno de los mejores de la historia, simplemente disfruté de esto y mi retiro llega en un momento justo”.

Sergio Busquets y su familia. (Foto: Getty).

Sergio Busquets y su familia. (Foto: Getty).

¿Qué había dicho Riquelme de Busquets?

Hace un tiempo, Juan Román Riquelme, que también supo vestir la camiseta del Barcelona había afirmado que: “Sergio Busquets es el mejor cinco de la historia”. La realidad es que el actual presidente de Boca siempre tuvo debilidad por ese tipo de jugadores, los que tenían un estilo similar al suyo, de jugar con la pelota pegada al pie, con buen panorama, grandes asistidores y básicamente ser la manija del equipo.

Conmoción en el mundo del fútbol: se retira Sergio Busquets, histórico compañero y socio de Lionel Messi

Conmoción en el mundo del fútbol: se retira Sergio Busquets, histórico compañero y socio de Lionel Messi

Mascherano elogió a Busquets

“Los más grandes son los más humildes. Al final es eso. De Busi aprender a jugar es muy difícil porque lo que hace él es único, es muy difícil querer copiarlo. En Barcelona intentaba mirarlo, pero sabiendo que mi estilo de juego era muy difícil. Aprendí a admirarlo como persona, un señor dentro y fuera de la cancha, siempre la palabra justa, siempre dando el ejemplo y creo que para este club fue un privilegio tener un jugador como Busquets“, afirmó el Jefecito, quien lo dirigió en el tramo final de su carrera.

El irónico comentario de Oscar Ruggeri para Riquelme por el presente de Boca: “Es un notición”

El irónico comentario de Oscar Ruggeri para Riquelme por el presente de Boca: "Es un notición"

Javier Milei se puso a llorar en vivo al recordar el retiro de un jugador de Boca: “No lo pude evitar”

Javier Milei se puso a llorar en vivo al recordar el retiro de un jugador de Boca: "No lo pudo evitar"

