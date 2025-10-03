Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

El irónico comentario de Oscar Ruggeri para Riquelme por el presente de Boca: “Es un notición”

Tras la entrevista de Román en el canal institucional, donde habló de refacciones y superávit el Cabezón lo cruzó con sarcasmo.

Por Bruno Carbajo

Ruggeri, sarcástico contra Riquelme
© Captura video / caputa El Canal de BocaRuggeri, sarcástico contra Riquelme

La entrevista que Juan Román Riquelme concedió días atrás al canal oficial de Boca todavía sigue generando repercusiones. Allí, el presidente xeneize destacó distintos puntos de su gestión, con hincapié en las obras de remodelación de la Bombonera y, en particular, la restauración de la histórica puerta ubicada en Brandsen 805. Pero lo que para el directivo fue un motivo de orgullo, para Oscar Ruggeri se convirtió en blanco de ironías.

Durante la última edición de F90 en ESPN, mientras el cronista Augusto César informaba sobre la actualidad futbolística y táctica del plantel de Miguel Ángel Russo, Ruggeri interrumpió con un comentario cargado de sarcasmo. “Augusto, andá rápido que están inaugurando la puerta de Brandsen 805”, lanzó el campeón del mundo, en clara alusión a la entrevista de Riquelme.

El periodista que cubre a Boca, serio, respondió: “Hay una refacción en la puerta, como otras que también se están llevando adelante. Pero claro Oscar, el hincha pide otras cuestiones”. La réplica no detuvo al Cabezón, que insistió con su tono irónico: “Pero es una notición”.

Augusto César, sin moverse de su línea, para cerrar el intercambio, aclaró: “No sé si es una notición, pero está pasando. Una cancha que por momentos estuvo abandonada y sin pintura, hoy está remodelada y mejorada. Obviamente el hincha de Boca quiere otra cosa: títulos, un equipo competitivo en la Libertadores. Y eso es lo que se está tratando de buscar”.

Ruggeri, lejos de recular, redobló la apuesta con un contundente “y claro”, que dejó en evidencia su visión crítica sobre el enfoque del presidente boquense y sus diferencias sobre las prioridades de la institución.

Las declaraciones de Riquelme que motivaron la ironía de Ruggeri

La ironía de Ruggeri no se dio en el vacío. Riquelme, en su entrevista con el canal del club, no solo remarcó el superávit de 35 mil millones de pesos, sino que también cargó contra la dirigencia anterior, acusándola de haber “abandonado” las instalaciones de la Bombonera. “La puerta de tu casa la arreglás. Está abandonada, la estamos arreglando nosotros“, expresó el ídolo, mientras cargaba que la pasada comisión directiva “estuvieron 25 años en el club y no hicieron nada, lo usaron para hacer política“.

Publicidad
Tweet placeholder

Nosotros estamos acá para cuidar el club con ellos y ojalá que confíen y podamos estar muchos años juntos. Les mando un beso grande y saben que los quiero mucho”, cerró Riquelme su mensaje hacia todos los hinchas de La Ribera.

Cuál es la postura de Boca ante la convocatoria de Leandro Paredes a la Selección Argentina

ver también

Cuál es la postura de Boca ante la convocatoria de Leandro Paredes a la Selección Argentina

La lista de Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina ante Venezuela y Puerto Rico

ver también

La lista de Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina ante Venezuela y Puerto Rico

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Maxi Salas ganó el duelo de pistoleros: revivió a River y le dejó a Racing una gran alerta para la Libertadores

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
La furiosa crítica del Cabezón Ruggeri a Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Riestra: “Estoy re caliente”
River Plate

La furiosa crítica del Cabezón Ruggeri a Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Riestra: “Estoy re caliente”

La defensa de Oscar Ruggeri a Marcos Rojo antes del debut de Boca en el Mundial de Clubes: “Siguen con ese verso”
Boca Juniors

La defensa de Oscar Ruggeri a Marcos Rojo antes del debut de Boca en el Mundial de Clubes: “Siguen con ese verso”

Ruggeri reveló quién será el próximo técnico de Boca
Boca Juniors

Ruggeri reveló quién será el próximo técnico de Boca

En un descuido, Alessandro Del Piero filtró las camisetas de la Selección Argentina para el Mundial 2026
Selección Argentina

En un descuido, Alessandro Del Piero filtró las camisetas de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo