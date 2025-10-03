El irónico comentario de Oscar Ruggeri para Riquelme por el presente de Boca: “Es un notición”

La entrevista que Juan Román Riquelme concedió días atrás al canal oficial de Boca todavía sigue generando repercusiones. Allí, el presidente xeneize destacó distintos puntos de su gestión, con hincapié en las obras de remodelación de la Bombonera y, en particular, la restauración de la histórica puerta ubicada en Brandsen 805. Pero lo que para el directivo fue un motivo de orgullo, para Oscar Ruggeri se convirtió en blanco de ironías.

Durante la última edición de F90 en ESPN, mientras el cronista Augusto César informaba sobre la actualidad futbolística y táctica del plantel de Miguel Ángel Russo, Ruggeri interrumpió con un comentario cargado de sarcasmo. “Augusto, andá rápido que están inaugurando la puerta de Brandsen 805”, lanzó el campeón del mundo, en clara alusión a la entrevista de Riquelme.

El periodista que cubre a Boca, serio, respondió: “Hay una refacción en la puerta, como otras que también se están llevando adelante. Pero claro Oscar, el hincha pide otras cuestiones”. La réplica no detuvo al Cabezón, que insistió con su tono irónico: “Pero es una notición”.

Augusto César, sin moverse de su línea, para cerrar el intercambio, aclaró: “No sé si es una notición, pero está pasando. Una cancha que por momentos estuvo abandonada y sin pintura, hoy está remodelada y mejorada. Obviamente el hincha de Boca quiere otra cosa: títulos, un equipo competitivo en la Libertadores. Y eso es lo que se está tratando de buscar”.

Ruggeri, lejos de recular, redobló la apuesta con un contundente “y claro”, que dejó en evidencia su visión crítica sobre el enfoque del presidente boquense y sus diferencias sobre las prioridades de la institución.

Las declaraciones de Riquelme que motivaron la ironía de Ruggeri

La ironía de Ruggeri no se dio en el vacío. Riquelme, en su entrevista con el canal del club, no solo remarcó el superávit de 35 mil millones de pesos, sino que también cargó contra la dirigencia anterior, acusándola de haber “abandonado” las instalaciones de la Bombonera. “La puerta de tu casa la arreglás. Está abandonada, la estamos arreglando nosotros“, expresó el ídolo, mientras cargaba que la pasada comisión directiva “estuvieron 25 años en el club y no hicieron nada, lo usaron para hacer política“.

“Nosotros estamos acá para cuidar el club con ellos y ojalá que confíen y podamos estar muchos años juntos. Les mando un beso grande y saben que los quiero mucho”, cerró Riquelme su mensaje hacia todos los hinchas de La Ribera.

