Tras ser borrado de Manchester United, André Onana golpeó a un hincha y protagonizó un escándalo en Camerún

André Onana atraviesa uno de los peores momentos de su carrera futbolística. Su ciclo en Manchester United terminó abruptamente luego de su desastrosa actuación ante Grimsby Town y su futuro está en el fútbol turco. Como si fuera poco, la fecha FIFA tampoco le trajo alegrías: cayó ante Cabo Verde y comprometió la clasificación de Camerún al Mundial 2026.

El arquero, que no sumaba minutos desde aquella eliminación de la FA Cup, jugó los 180 minutos con su selección. En el segundo partido, perdió por la mínima ante la revelación de las eliminatorias africanas. Luego del pitazo final, protagonizó una lamentable escena agrediendo a un hincha.

La victoria caboverdiana desembocó en una invasión al campo de juego en Monte Vaca. Allí, un fanático grabó la salida del arquero camerunés, justo cuando empujó de muy mala manera a otro aficionado que quería tomarse una selfie. Esto provocó el enojo de la parcialidad local, a tal punto de que otro hincha le arrojó una botella de agua.

El futuro de Onana está en el Trabzonspor de Turquía, en una operación relámpago que se cerró a préstamo sin opción de compra. El ex-Ajax viajará el jueves para hacerse la revisión médica y firmar el contrato con su nuevo equipo. Cabe recordar que el United contrató a Senne Lammens.

Cabo Verde, a un paso de la Copa del Mundo

La victoria 1 a 0 sobre Camerún dejó a Cabo Verde a las puertas de jugar su primera Copa del Mundo. El gol lo hizo Dailon Livramento, futbolista del Casa Pia de la Primeira Liga de Portugal. Ahora, solo necesita sumar un punto para asegurar su participación en 2026. Quedan solo dos fechas.

Las eliminatorias africanas dividen a las selecciones en nueve zonas y solo los líderes clasifican directamente al Mundial. Los cuatro mejores segundos jugarán un playoff y el ganador jugará el repechaje intercontinental, que ya tiene a Bolivia y a Nueva Caledonia como participantes.

