AFA analiza afiliar a Leones FC, equipo de Lionel Messi, para jugar en la Primera C a partir de 2026

Mientras la Primera C continúa disputando los encuentros del Reducido por el segundo ascenso a la Primera B Metropolitana, desde la Asociación del Fútbol Argentino comenzaron a analizar la posibilidad de sumar a un nuevo equipo para la temporada 2026, y que así sean 28 instituciones las que participen.

Es que, en el boletín oficial de la AFA que fue publicado el pasado 11 de septiembre, uno de los temas que se abordaron fue la afiliación directa de Leones de Rosario FC, club que fue fundado por Lionel Messi y que actualmente se encuentra disputando la Liga Regional de Rosario.

“Afiliación del Leones Fútbol Club (Rosario, Provincia de Santa Fe), para actuar en la Categoría Primera “C” a partir de la Temporada 2026 [conforme art. 10°, apartado 1, inciso d), art. 11° y art. 25°, inciso m) del Estatuto]”, dice el boletín sobre la inclusión del elenco de Lionel Messi.

En caso de que se apruebe esta afiliación, el elenco rosarino estará directamente afiliado a la AFA y podrá competir en la cuarta categoría del fútbol argentino, que es la última profesional. Gracias a esto, se saltará el Torneo Promocional Amateur, que comenzó hace dos años.

Así las cosas, en las próximas semanas terminará de confirmarse la presencia de Leones de Rosario FC para disputar la Primera C. En la actual temporada, este torneo tuvo 27 equipos divididos en dos zonas, por lo que uno quedó libre en cada fecha, y para el año que viene la intención es que tenga un número par.

Chapa Zapata sería el entrenador de Leones FC

Ante la posibilidad de dar el salto a la Primera C, la dirigencia de Leones FC, comandada por su presidente Matías Messi, hermano de Lionel, inició las gestiones para tener un entrenador con experiencia en la categoría, y el principal apuntado es Victor el ‘Chapa’ Zapata.

Según lo informado por el periodista Daniel Cacioli, el ex futbolista de Vélez y River, quien viene de dirigir en Atlas en la misma categoría, es quien se convertiría en nuevo entrenador de Leones. Una vez arreglada su llegada, iniciarán con la construcción del plantel para la próxima temporada.

