Andrés Fassi, presidente de Talleres, calentó la previa ante River con una filosa chicana contra Franco Armani

En la recta final de la fase regular del Torneo Clausura 2025, River Plate está obligado a dejar atrás su mala racha para poder pelear por el título y clasificarse a la Copa Libertadores 2026. Los de Marcelo Gallardo perdieron 6 de sus últimos 7 partidos y su próximo duelo no será para nada fácil.

Es que los de Núñez visitarán este sábado a Talleres desde las 22.15 en el Estadio Mario Alberto Kempes. No solo el Millonario tiene necesidad por sumar, sino que los cordobeses se meterían en zona de clasificación a octavos en caso de obtener una victoria.

Como si fuera poco, River y Talleres afrontaron duelos recientes repletos de polémica que crearon una importante rivalidad en los últimos años. Para calentar aún más la previa, Andrés Fassi, presidente de la T, soltó este miércoles un fuerte comentario que dará que hablar en la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras el mandatario se fotografiaba con hinchas de Talleres, uno de ellos le propuso que el plantel pruebe a Franco Armani por su mal momento debajo de los tres palos. “Hay que patearle. Totalmente de acuerdo”, adhirió Fassi entre risas.

Seguramente las declaraciones del presidente serán tomadas en tono personal por el arquero del Millonario el próximo sábado. El Pulpo viene de una floja actuación ante Sarmiento de Junín, derrota en el Estadio Más Monumental.

