Ariel Holan le puso picante a la previa del partido contra River y lanzó una advertencia: “El resultado en casa”

River y Rosario Central son dos de los equipos más regulares de los últimos años en el fútbol argentino. Sin ir más lejos, en este 2025 están cabeza a cabeza en la tabla anual, la que otorga cupos a las copas internacionales del año que viene. A su vez, comparten la Zona B del Torneo Clausura y solamente hay tres puntos de diferencia entre ambos: los de Marcelo Gallardo tienen 18 y los de Ariel Holan 15. El próximo domingo 5 de octubre se verán las caras por la undécima jornada de la Zona B del Torneo Clausura en el Gigante de Arroyito y Holan ya palpitó lo que se viene.
Tras la goleada de Rosario Central ante Gimnasia en condición de visitante, Ariel Holan habló en conferencia de prensa y dijo: “Sabemos la clase de equipo que es River. Por supuesto, que el equipo pueda desarrollar todo su potencial para darnos una alegría. Esperamos hacer un gran partido y que el resultado quede en casa“.
ver también
Con una rotación de nombres, la posible formación de River que piensa Gallardo vs. Riestra por el Torneo Clausura
Además, agregó: “Siempre es lindo jugar con River, y espero que sea un gran partido. Estamos en un proceso que queremos luchar hasta el final y terminar en la Tabla Anual lo más alto posible”. Cabe destacar que Rosario Central lidera la tabla anual con 50 unidades y atrás aparece el Millonario con 49. En caso de terminar así, los dos se clasificarían a la Copa Libertadores 2026.
Ariel Holan. (Foto: Getty).
¿Qué se le viene a River?
Tras quedar eliminado de la Copa Libertadores ante Palmeiras, los de Marcelo Gallardo deben cambiar el chip rápidamente y se viene una semana cargada de partidos importantes. Este domingo se verá las caras ante Deportivo Riestra, líder de la Zona B del Torneo Clausura. El próximo jueves 2 de octubre, a partir de las 18 horas se medirá ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina en el Gigante de Arroyito y el domingo 5 -a las 21.15 horas- visitará a Rosario Central por el torneo local en ese mismo estadio.
ver también
¿Por qué el 28 de septiembre es el Día del Hincha de River?
ver también
Así es el presente de los jugadores que llegaron a River en el mercado de pases más decepcionante de los últimos años