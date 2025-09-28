Ariel Holan le puso picante a la previa del partido contra River y lanzó una advertencia: “El resultado en casa”

River y Rosario Central son dos de los equipos más regulares de los últimos años en el fútbol argentino. Sin ir más lejos, en este 2025 están cabeza a cabeza en la tabla anual, la que otorga cupos a las copas internacionales del año que viene. A su vez, comparten la Zona B del Torneo Clausura y solamente hay tres puntos de diferencia entre ambos: los de Marcelo Gallardo tienen 18 y los de Ariel Holan 15. El próximo domingo 5 de octubre se verán las caras por la undécima jornada de la Zona B del Torneo Clausura en el Gigante de Arroyito y Holan ya palpitó lo que se viene.

Tras la goleada de Rosario Central ante Gimnasia en condición de visitante, Ariel Holan habló en conferencia de prensa y dijo: “Sabemos la clase de equipo que es River. Por supuesto, que el equipo pueda desarrollar todo su potencial para darnos una alegría. Esperamos hacer un gran partido y que el resultado quede en casa“.

Además, agregó: “Siempre es lindo jugar con River, y espero que sea un gran partido. Estamos en un proceso que queremos luchar hasta el final y terminar en la Tabla Anual lo más alto posible”. Cabe destacar que Rosario Central lidera la tabla anual con 50 unidades y atrás aparece el Millonario con 49. En caso de terminar así, los dos se clasificarían a la Copa Libertadores 2026.

¿Qué se le viene a River?

Tras quedar eliminado de la Copa Libertadores ante Palmeiras, los de Marcelo Gallardo deben cambiar el chip rápidamente y se viene una semana cargada de partidos importantes. Este domingo se verá las caras ante Deportivo Riestra, líder de la Zona B del Torneo Clausura. El próximo jueves 2 de octubre, a partir de las 18 horas se medirá ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina en el Gigante de Arroyito y el domingo 5 -a las 21.15 horas- visitará a Rosario Central por el torneo local en ese mismo estadio.

