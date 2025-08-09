Es tendencia:
River Plate

Los puntajes de River vs. Independiente, con Franco Armani como figura

Las calificaciones del equipo de Marcelo Gallardo en el empate ante el Rojo.

Por Marco D'arcangelo

El equipo titular de River ante Independiente.
El equipo titular de River ante Independiente.

Franco Armani (8): La gran figura del partido. Mantuvo su arco en 0 producto de grandes respuestas. En el complemento se lució con una doble atajada, primero ante Zabala y luego contra Cabral.

Gonzalo Montiel (5): No dio seguridad en defensa, perdió duelos con los duelos rivales, mientras que en ataque no gravitó ni fue punzante. 

Germán Pezzella (5): Algunas salidas lejos a cortar hicieron que Independiente ataque por su lado. Seguro en el juego aéreo y en los mano a mano. Salió por lesión en el primer tiempo y encendió las alarmas. 

Lautaro Rivero (6,5): El mejor defensor del Millonario. Firme en los duelos aéreos, completó cruces para relevar a sus compañeros y con la pelota en los pies fue criterioso. 

Marcos Acuña (5,5): En defensa sufrió las subidas de Montiel y Vera, mientras que en ataque intentó juntarse con Colidio. Generó peligro con envíos de pelota parada.

Kevin Castaño (5): Impreciso, inició como volante por derecha, donde no se sintió cómodo. Levantó en el segundo tiempo al jugar como volante central.

Enzo Pérez (5): Impreciso con la pelota en los pies, alternó buenas y malas decisiones a la hora de distribuir el balón. Salió en el entretiempo.

Matías Galarza (5,5): De lo más peligroso de River en ataque. Si bien fue impreciso como el resto de sus compañeros, con dos remates, uno en cada tiempo, logró inquietar a Rey.

Santiago Lencina (5): A diferencia de otros partidos, no logró ser la manija del equipo ni generar peligro. Intrascendente participación en el duelo. También fue reemplazado en el entretiempo.

Miguel Borja (5): Peleó con los defensores rivales y alternó buenas y malas. Marcó un gol que fue anulado por offside y tuvo una gran intervención para que Colidio deje mano a mano a Galarza.

Facundo Colidio (5,5): Buscó desequilibrar por la izquierda, pero no fue preciso a la hora de terminar las jugadas. No tuvo situaciones claras para convertir.

Ingresaron

Sebastián Boselli (6): Firme en defensa, ganó de arriba y con la pelota en los pies no se complicó. No sufrió en el mano a mano con los delanteros rivales.

Juan Fernando Quintero (6): Buscó ser la manija del equipo. Juntó pases con sus compañeros en campo rival, pero no logró terminar las jugadas de la mejor manera.

Giuliano Galoppo (5): Poca participación del volante que arrancó impreciso y se fue acoplando. No generó situaciones de peligro. 

Juan Cruz Meza (-): Escasos minutos en cancha.

Gonzalo Martínez (-): Ingresó sobre el final del partido.

Miguel Borja rompió el silencio sobre su continuidad en River: “Está todo dado”

La lesión de Germán Pezzella en River vs. Independiente que le trae un dolor de cabeza a Marcelo Gallardo

Marco D'arcangelo

chicho grosman

german garcía grova

toti pasman

Fútbol Argentino

Fútbol Argentino

River Plate

Fútbol Argentino

