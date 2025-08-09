Los puntajes de River vs. Independiente, con Franco Armani como figura

Franco Armani (8): La gran figura del partido. Mantuvo su arco en 0 producto de grandes respuestas. En el complemento se lució con una doble atajada, primero ante Zabala y luego contra Cabral.

Gonzalo Montiel (5): No dio seguridad en defensa, perdió duelos con los duelos rivales, mientras que en ataque no gravitó ni fue punzante.

Germán Pezzella (5): Algunas salidas lejos a cortar hicieron que Independiente ataque por su lado. Seguro en el juego aéreo y en los mano a mano. Salió por lesión en el primer tiempo y encendió las alarmas.

Lautaro Rivero (6,5): El mejor defensor del Millonario. Firme en los duelos aéreos, completó cruces para relevar a sus compañeros y con la pelota en los pies fue criterioso.

Marcos Acuña (5,5): En defensa sufrió las subidas de Montiel y Vera, mientras que en ataque intentó juntarse con Colidio. Generó peligro con envíos de pelota parada.

Kevin Castaño (5): Impreciso, inició como volante por derecha, donde no se sintió cómodo. Levantó en el segundo tiempo al jugar como volante central.

Publicidad

Publicidad

Enzo Pérez (5): Impreciso con la pelota en los pies, alternó buenas y malas decisiones a la hora de distribuir el balón. Salió en el entretiempo.

Matías Galarza (5,5): De lo más peligroso de River en ataque. Si bien fue impreciso como el resto de sus compañeros, con dos remates, uno en cada tiempo, logró inquietar a Rey.

Santiago Lencina (5): A diferencia de otros partidos, no logró ser la manija del equipo ni generar peligro. Intrascendente participación en el duelo. También fue reemplazado en el entretiempo.

Publicidad

Publicidad

Miguel Borja (5): Peleó con los defensores rivales y alternó buenas y malas. Marcó un gol que fue anulado por offside y tuvo una gran intervención para que Colidio deje mano a mano a Galarza.

Facundo Colidio (5,5): Buscó desequilibrar por la izquierda, pero no fue preciso a la hora de terminar las jugadas. No tuvo situaciones claras para convertir.

Ingresaron

Sebastián Boselli (6): Firme en defensa, ganó de arriba y con la pelota en los pies no se complicó. No sufrió en el mano a mano con los delanteros rivales.

Publicidad

Publicidad

Juan Fernando Quintero (6): Buscó ser la manija del equipo. Juntó pases con sus compañeros en campo rival, pero no logró terminar las jugadas de la mejor manera.

Giuliano Galoppo (5): Poca participación del volante que arrancó impreciso y se fue acoplando. No generó situaciones de peligro.

Juan Cruz Meza (-): Escasos minutos en cancha.

Gonzalo Martínez (-): Ingresó sobre el final del partido.

ver también Miguel Borja rompió el silencio sobre su continuidad en River: “Está todo dado”