Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

Atentos Boca y River: así quedó la tabla anual del Torneo Clausura tras los partidos de Argentinos, Rosario Central y Vélez

En una jornada con cuatro partidos, la lucha por las copas internacionales sufrió nuevas modificaciones.

Por Bruno Carbajo

Atentos Boca y River: así quedó la tabla anual del Torneo Clausura tras los partidos de Argentinos, Rosario Central y Vélez
© GettyAtentos Boca y River: así quedó la tabla anual del Torneo Clausura tras los partidos de Argentinos, Rosario Central y Vélez

Este sábado la pelota volvió a rodar en el fútbol argentino con la continuidad de la quinta fecha del Torneo Clausura, que ofreció cuatro partidos cargados de polémica y expulsiones que no solo movieron la tabla de posiciones, sino también la tabla anual, y que, indirectamente, involucra de lleno a Boca y River en su lucha por meterse en la próxima Copa Libertadores.

La jornada se abrió en Vicente López con un encuentro caliente, con dos expulsados por lados, en el que Platense venció 2-1 a San Lorenzo. Más tarde, la polémica se trasladó a Parque Patricios, donde Argentinos Juniors terminó con ocho jugadores en su caída 1 a 0 ante Huracán. La jornada continuó en Rosario, donde Central y Deportivo Riestra protagonizaron un empate 1-1, y el cierre se dio en Liniers, con la victoria de Vélez 2 a 1 ante Independiente.

En lo que respecta a Boca y River, ambos se vieron beneficiados por la derrota del Bicho y la igualdad en Arroyito. Por un lado, River se aseguró terminar la fecha en el segundo escalón de la tabla anual, ya que Argentinos no pudo superarlo. Al mismo tiempo, Boca, si logra imponerse en su compromiso frente a Independiente Rivadavia, podrá volver a meterse en la zona de acceso a la Libertadores. En tanto, el empate del Canalla fue un guiño para River, que tiene la chance de alcanzarlo en la cima de la tabla anual si gana este domingo ante Godoy Cruz.

Con estos resultados, por el momento, Rosario Central continúa en lo más alto de la tabla anual con 42 puntos. River, segundo con 39, aparece expectante. Argentinos Juniors, pese a la derrota, se mantiene tercero con 38, ocupando hoy la plaza de fase previa de la Libertadores, mientras que Boca ya asoma en el cuarto lugar con 36 unidades, igualado con Huracán. Un poco más atrás se ubican San Lorenzo y Barracas Central, ambos con 35 puntos, seguidos de Tigre con 34 y Racing con 32, ocupando el último cupo de Sudamericana.

Así está la tabla anual

  1. Rosario Central – 42 (Libertadores)
  2. River Plate – 39 (Libertadores)
  3. Argentinos Juniors – 38 (Libertadores – Fase previa)
  4. Boca Juniors – 36 (Sudamericana)
  5. Huracán -36 (Sudamericana)
  6. San Lorenzo – 35 (Sudamericana)
  7. Barracas Central – 35 (Sudamericana)
  8. Tigre – 34 (Sudamericana)
  9. Racing – 32 (Sudamericana)
  10. Independiente – 31 (Sudamericana)
  11. Riestra – 32
  12. Independiente Rivadavia – 31
  13. Estudiantes – 30
  14. Platense 25 (LIBERTADORES)*
  15. Lanús – 26
bruno carbajo
Bruno Carbajo

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    ggrova
    german garcía grova

    Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

    jpasman
    toti pasman

    "Sin un gramo de autocrítica, con Cascini se fue de Boca el último de los Rottweilers de Riquelme"

    mgrosman
    chicho grosman

    El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

    Lee también
    El jugador que le arrebató el récord de más partidos disputados en la historia a un eterno rival de Maradona
    Fútbol Internacional

    El jugador que le arrebató el récord de más partidos disputados en la historia a un eterno rival de Maradona

    Con un ex Boca y Lionel Messi, Thomas Müller armó su equipo ideal de Fútbol 5
    Fútbol Internacional

    Con un ex Boca y Lionel Messi, Thomas Müller armó su equipo ideal de Fútbol 5

    Los 8 jugadores que Gallardo dejó afuera de los convocados vs. Godoy Cruz
    River Plate

    Los 8 jugadores que Gallardo dejó afuera de los convocados vs. Godoy Cruz

    Gallardo tiene dos dudas para confirmar la formación vs. Godoy Cruz
    River Plate

    Gallardo tiene dos dudas para confirmar la formación vs. Godoy Cruz

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    Better Collective Logo