Atentos Boca y River: así quedó la tabla anual del Torneo Clausura tras los partidos de Argentinos, Rosario Central y Vélez

Este sábado la pelota volvió a rodar en el fútbol argentino con la continuidad de la quinta fecha del Torneo Clausura, que ofreció cuatro partidos cargados de polémica y expulsiones que no solo movieron la tabla de posiciones, sino también la tabla anual, y que, indirectamente, involucra de lleno a Boca y River en su lucha por meterse en la próxima Copa Libertadores.

La jornada se abrió en Vicente López con un encuentro caliente, con dos expulsados por lados, en el que Platense venció 2-1 a San Lorenzo. Más tarde, la polémica se trasladó a Parque Patricios, donde Argentinos Juniors terminó con ocho jugadores en su caída 1 a 0 ante Huracán. La jornada continuó en Rosario, donde Central y Deportivo Riestra protagonizaron un empate 1-1, y el cierre se dio en Liniers, con la victoria de Vélez 2 a 1 ante Independiente.

En lo que respecta a Boca y River, ambos se vieron beneficiados por la derrota del Bicho y la igualdad en Arroyito. Por un lado, River se aseguró terminar la fecha en el segundo escalón de la tabla anual, ya que Argentinos no pudo superarlo. Al mismo tiempo, Boca, si logra imponerse en su compromiso frente a Independiente Rivadavia, podrá volver a meterse en la zona de acceso a la Libertadores. En tanto, el empate del Canalla fue un guiño para River, que tiene la chance de alcanzarlo en la cima de la tabla anual si gana este domingo ante Godoy Cruz.

Con estos resultados, por el momento, Rosario Central continúa en lo más alto de la tabla anual con 42 puntos. River, segundo con 39, aparece expectante. Argentinos Juniors, pese a la derrota, se mantiene tercero con 38, ocupando hoy la plaza de fase previa de la Libertadores, mientras que Boca ya asoma en el cuarto lugar con 36 unidades, igualado con Huracán. Un poco más atrás se ubican San Lorenzo y Barracas Central, ambos con 35 puntos, seguidos de Tigre con 34 y Racing con 32, ocupando el último cupo de Sudamericana.

Así está la tabla anual