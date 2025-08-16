Es tendencia:
Racing

Atento Racing: el motivo por el que la sanción a Gustavo Costas puede ser más grave de lo esperado

En la derrota ante Tigre, el árbitro Darío Herrera expulsó a Gustavo Costas tras sus reclamos.

Por Julián Mazzara

El motivo por el que la sanción a Costas puede ser más grave de lo esperado
© Marcos Brindicci/Getty ImagesEl motivo por el que la sanción a Costas puede ser más grave de lo esperado

Racing perdió frente a Tigre, sobre la hora, y a Gustavo Costas lo expulsaron tras reiterados reclamos al árbitro Darío Herrera. El entrenador de la Academia se sintió perjudicado, y luego del gol que anotó Braian Martínez para sentenciar la igualdad, brotó el momento de furia.

En los instantes donde el colegiado se encontraba observando la jugada en el VAR, desde las tribunas comenzó a sonar, poco a poco, una canción de protesta que tenía dos destinatarios: Federico Beligoy, el Director Nacional de Arbitraje, y Claudio Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. “Con Racing no se jode”, se oyó en el Cilindro de Avellaneda.

Llegó la sanción por parte de Herrera, el Chaco Martínez cambió el penal por gol y allí fue que Costas comenzó a aplaudir de forma irónica por la decisión final que derivó la igualdad del Matador. Incluso, hubo una frase del DT que fue lo que generó su expulsión: “Ladrón, ladrón”, le gritó al referee. Y no es la primera vez que ve la tarjeta roja.

El entrenador racinguista, de 62 años, también sufrió la misma sanción después de reclamarle a Nicolás Lamolina, con muchísima vehemencia, por el gol que le anularon a la Academia frente a Barracas Central por una infracción de Adrián Martínez, dentro de su área propia, sobre Facundo Bruera. En aquel entonces, con un posteo en Instagram solicitando disculpas y abonando una multa de 483.000 pesos, pudo dirigir frente a Belgrano y evitó la suspensión de un partido.

A raíz de su reincidencia, según pudo saber BOLAVIP, en los pasillos del Cilindro se cree que, esta vez, el entrenador no zafa. Este martes, justo el mismo día en el que afronten la revancha contra Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores, el Tribunal de Disciplina de la AFA mantendrá una reunión y evaluará la sanción a Costas. El jueves se conocerá la misma, pero en Avellaneda intuyen que, de mínimo, será por tres jornadas.

El momento en el que Gustavo Costas fue expulsado

Racing piensa en Peñarol

Luego de la derrota frente a Tigre, en el mundo Racing solamente tienen algo en mente: vencer a Peñarol y clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Para ello, deberán ganar por dos goles, como mínimo.

Por otra parte, Gustavo Costas quiere unir al plantel, ya que en la conferencia de prensa post caída ante el Matador, el arquero y capitán Gabriel Arias (debió hablar él por la expulsión del DT), aseguró que necesitan que “todas las patas de la mesa estén firmes para que el martes podamos ganar”. Por eso mismo, desde este domingo 17 de agosto, concentrarán en el Hotel Sheraton de Pilar.

