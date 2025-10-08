Es tendencia:
logotipo del encabezado
Racing

Tras la rotura de ligamentos de Elías Torres, la pieza clave de Racing que Gustavo Costas perdería para la semifinal ante Flamengo

La lesión del defensor se produjo frente a Independiente Rivadavia, el pasado lunes, tras ingresar en el complemento.

Por Julián Mazzara

Franco Pardo, defensor de Racing.
© Getty ImagesFranco Pardo, defensor de Racing.

A lo largo de las últimas horas, Racing confirmó la rotura de ligamentos que sufrió Elías Torres, quien se perderá lo que resta del año y recién podría regresar a las canchas a partir de junio de 2026. Sin duda alguna, fue una baja más que sensible para Gustavo Costas, quien está pensando no solo en el Torneo Clausura sino que también en las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo.

Mientras en la Comisión Directiva de la Academia esperan el visto bueno de la Asociación del Fútbol Argentino para que se les habilite un cupo y puedan ir detrás de un reemplazante para Torres, hubo otra mala noticia: se lesionó Franco Pardo. Y el defensor está completamente en duda para la revancha ante el Mengão.

El parte médico aseguró que el ex zaguero de Unión sufrió un desgarro en el aductor proximal del miembro inferior izquierdo, por lo que su recuperación demandaría aproximadamente unos 21 días. Claramente, es una baja más que sensible para Costas, dado a que Pardo se transformó en una pieza fundamental para el plantel.

Desde que llegó al conjunto de Avellaneda, el nacido en la provincia de Córdoba afrontó 13 partidos y anotó un solo gol ante Peñarol para sentenciar el pasaje a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Ahora, le prenderán velas para que llegue a la revancha contra los brasileños, que se disputará a fines de octubre.

Franco Pardo celebra su gol para que Racing elimine a Peñarol de la Copa Libertadores. (Getty Images)

Franco Pardo celebra su gol para que Racing elimine a Peñarol de la Copa Libertadores. (Getty Images)

Cuándo juegan Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

  • Miércoles 22 de octubre, 21:30 horas: Flamengo vs. Racing
  • Miércoles 29 de octubre, 21:30 horas: Racing vs. Flamengo
Publicidad
El sentido posteo de Rocky Balboa tras escupirle la cara a Marcos Acuña: “No refleja mis valores”

ver también

El sentido posteo de Rocky Balboa tras escupirle la cara a Marcos Acuña: “No refleja mis valores”

Los lesionados que tiene Racing

  • Elías Torres: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
  • Franco Pardo: desgarro en el aductor proximal del miembro inferior izquierdo.
  • Matías Zaracho: sobrecarga en la cicatriz del desgarro que sufrió en el recto anterior izquierdo
  • Luciano Vietto: sobrecarga en el semimebranoso de la pierna derecha.
Ni Milton Giménez ni Copetti: la figura del fútbol argentino que quiere Racing por la lesión de Elías Torres

ver también

Ni Milton Giménez ni Copetti: la figura del fútbol argentino que quiere Racing por la lesión de Elías Torres

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Si Boca entra a la Copa Libertadores es en gran parte gracias a Gago

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Sebastián Driussi recibió el alta médica y tiene fecha para volver a jugar
River Plate

Sebastián Driussi recibió el alta médica y tiene fecha para volver a jugar

Alarcón, el elegido para reemplazar a Paredes en la visita de Boca a Barracas Central
Boca Juniors

Alarcón, el elegido para reemplazar a Paredes en la visita de Boca a Barracas Central

Lionel Messi podría perderse el partido de Argentina contra Venezuela y sumaría minutos con Inter Miami
Selección Argentina

Lionel Messi podría perderse el partido de Argentina contra Venezuela y sumaría minutos con Inter Miami

Ni Lamine Yamal, ni Dembélé: el mejor jugador del mundo en la actualidad, según Jorge Valdano
Fútbol europeo

Ni Lamine Yamal, ni Dembélé: el mejor jugador del mundo en la actualidad, según Jorge Valdano

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo