Tras la rotura de ligamentos de Elías Torres, la pieza clave de Racing que Gustavo Costas perdería para la semifinal ante Flamengo

A lo largo de las últimas horas, Racing confirmó la rotura de ligamentos que sufrió Elías Torres, quien se perderá lo que resta del año y recién podría regresar a las canchas a partir de junio de 2026. Sin duda alguna, fue una baja más que sensible para Gustavo Costas, quien está pensando no solo en el Torneo Clausura sino que también en las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo.

Mientras en la Comisión Directiva de la Academia esperan el visto bueno de la Asociación del Fútbol Argentino para que se les habilite un cupo y puedan ir detrás de un reemplazante para Torres, hubo otra mala noticia: se lesionó Franco Pardo. Y el defensor está completamente en duda para la revancha ante el Mengão.

El parte médico aseguró que el ex zaguero de Unión sufrió un desgarro en el aductor proximal del miembro inferior izquierdo, por lo que su recuperación demandaría aproximadamente unos 21 días. Claramente, es una baja más que sensible para Costas, dado a que Pardo se transformó en una pieza fundamental para el plantel.

Desde que llegó al conjunto de Avellaneda, el nacido en la provincia de Córdoba afrontó 13 partidos y anotó un solo gol ante Peñarol para sentenciar el pasaje a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Ahora, le prenderán velas para que llegue a la revancha contra los brasileños, que se disputará a fines de octubre.

Franco Pardo celebra su gol para que Racing elimine a Peñarol de la Copa Libertadores. (Getty Images)

Cuándo juegan Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Miércoles 22 de octubre, 21:30 horas: Flamengo vs. Racing

Miércoles 29 de octubre, 21:30 horas: Racing vs. Flamengo

Los lesionados que tiene Racing

Elías Torres : rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Franco Pardo : desgarro en el aductor proximal del miembro inferior izquierdo.

: desgarro en el aductor proximal del miembro inferior izquierdo. Matías Zaracho : sobrecarga en la cicatriz del desgarro que sufrió en el recto anterior izquierdo

: sobrecarga en la cicatriz del desgarro que sufrió en el recto anterior izquierdo Luciano Vietto: sobrecarga en el semimebranoso de la pierna derecha.