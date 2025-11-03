Es tendencia:
Boca tiene la oportunidad de ganarle con autoridad y de hacerle mucho daño al River de Gallardo

El próximo domingo, en la Bombonera, el Xeneize puede darle un nuevo empujón al Millonario para que se quede afuera de la Copa Libertadores 2026.

Por Toti Pasman

Se viene otro Superclásico entre Boca y River.
El próximo domingo y en la Bombonera, Boca tiene la oportunidad de hacerle mucho daño al River de Marcelo Gallardo. Y esto no es que iguala Madrid ni ninguna de esas pavadas, pero el Xeneize está en condiciones de ganarle con autoridad al Millonario.

A ver, Boca recuperó al mejor Exequiel Zeballos, va a tener a Leandro Paredes, que descansó especialmente para jugar contra River, los delanteros volvieron a hacer goles, Ander Herrera está entrando bien. Es decir, los de Claudio Úbeda lograron muchas variantes.

Paralelamente, River está en su peor momento. Da la impresión que este del Muñeco es un ciclo cumplido. En un año y medio, le salió todo mal: nunca encontró un equipo, nunca lo hizo jugar bien, nunca representó la camiseta, cambia permanentemente y pierde todo lo que juega.

Ahora, así como es una bala de plata para Boca darle un empujón a River para que se quede afuera de la Copa Libertadores 2026, también Gallardo tiene la bala de oro preferida que es resucitar en la Bombonera, ganar otro Superclásico y volver a darle un poquito de aire a su ciclo, ahora con la presidencia de Stefano Di Carlo.

¿Podrá Napoleón? Da la impresión de que no, pero a los grandes siempre hay que respetarlos.

