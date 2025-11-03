Boca tiene la oportunidad de ganarle con autoridad y de hacerle mucho daño al River de Gallardo

El próximo domingo y en la Bombonera, Boca tiene la oportunidad de hacerle mucho daño al River de Marcelo Gallardo. Y esto no es que iguala Madrid ni ninguna de esas pavadas, pero el Xeneize está en condiciones de ganarle con autoridad al Millonario.

A ver, Boca recuperó al mejor Exequiel Zeballos, va a tener a Leandro Paredes, que descansó especialmente para jugar contra River, los delanteros volvieron a hacer goles, Ander Herrera está entrando bien. Es decir, los de Claudio Úbeda lograron muchas variantes.

Se viene un nuevo Superclásico del fútbol argentino. (Foto: Getty)

Paralelamente, River está en su peor momento. Da la impresión que este del Muñeco es un ciclo cumplido. En un año y medio, le salió todo mal: nunca encontró un equipo, nunca lo hizo jugar bien, nunca representó la camiseta, cambia permanentemente y pierde todo lo que juega.

Ahora, así como es una bala de plata para Boca darle un empujón a River para que se quede afuera de la Copa Libertadores 2026, también Gallardo tiene la bala de oro preferida que es resucitar en la Bombonera, ganar otro Superclásico y volver a darle un poquito de aire a su ciclo, ahora con la presidencia de Stefano Di Carlo.

Publicidad

Publicidad

¿Podrá Napoleón? Da la impresión de que no, pero a los grandes siempre hay que respetarlos.

ver también Rey Hilfer aprobó en La Plata, pero Arasa en el Monumental tuvo una muy mala noche