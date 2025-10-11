Con un discurso de 40 segundos, Carlos Tevez emocionó a todos recordando a Miguel Ángel Russo: “Siempre en mi corazón”

Son momentos, son decisiones. El triste presente que atraviesa el fútbol argentino desde el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, no escapa a ningún protagonista. En ese sentido, ahora fue Carlos Tevez el que se emocionó al recordar al entrenador de Boca que falleció el pasado miércoles y generó una fuerte angustia en todo el país y buena parte del continente.

Pasan los días pero el legado del director técnico está cada vez más presente. Grandes figuras del fútbol siguen elogiando su inmensa humanidad, además de su notable carrera en el deporte. Lo cierto es que fue el turno del Apache, que luego de conseguir una agónica victoria para Talleres de Córdoba ante Gimnasia de La Plata, se tomó unos segundos para recordar a Miguelo.

En primer lugar, Carlitos optó por referirse al círculo más íntimo durante la conferencia de prensa protocolar y fue ahí cuando manifestó: “Quiero mandarle un saludo a toda la familia”. Luego, en referencia a Russo y con el cual compartió estadía en el Xeneize durante 2020 y 2021, Tevez expresó: “Es un momento muy difícil. Todos saben el aprecio que le tengo a Miguel”.

Carlos Tevez y Miguel Ángel Russo. (El Gráfico)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex Manchester United amplió su discurso al respecto y sentenció: “Siempre lo voy a llevar en mi corazón“. En cuanto a un difícil pasar que debió afrontar mientras jugaba en Boca, recordó: “Fue una persona que, en un momento de mi vida que yo no estaba bien, supo manejar de la mejor manera el tema de mi padre”.

Para completar sus palabras en homenaje a Miguelo, Carlitos agregó: “Siempre lo voy a recordar como un tipo muy sincero y del lado del jugador”. Además, en su nueva función del lado externo de la línea de cal, Tevez también hizo una interesante revelación que sumará a su legado como DT: “Hoy que estoy de este lado, voy a copiarle todas esas cosas buenas que Miguel me dejó“.

De esta manera, el Apache se tomó unos segundos durante la rueda de prensa para hacerle un pequeño tributo a Russo. Cabe resaltar que Miguelo fue fundamental en el tercer ciclo de Tevez, porque cuando regresó de China tenía muy poco protagonismo en Boca y con él volvió a ser titular indiscutido y capitán. Carlitos solo se encargó de responder dentro del campo juego.

En aquel sprint final del certamen que finalizó en marzo de 2020, donde Boca le arrebató el campeonato a River antes de la pandemia, Tevez fue la máxima figura del Xeneize. Como no podía ser de otra manera, convirtió el gol que valió un título y desató el delirio en La Bombonera. En esa recordada noche, Miguel Ángel Russo y Diego Armando Maradona estaban en los bancos de suplentes.

