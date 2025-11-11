Consternación en el fútbol argentino: el juvenil de 17 años que firmó con Vélez y murió ahogado en el Río Paraná

La noticia sacude a todo el fútbol argentino. En las últimas horas, en el Río Paraná, hallaron ahogado al juvenil Dilan González, de tan solo 17 años, que militaba en las filas de Bartolomé Mitre y que ya había firmado un acuerdo con Vélez para sumarse a partir de 2026.

En la ciudad de Posadas, en la cual nació el futbolista juvenil, la Prefectura Naval Argentina encontró el cuerpo cerca de las 6:30 en Villa Cabello, barrio ubicado en la provincia de Misiones. Según los reportes de las autoridades locales, el chico se sumergió en el Río Paraná junto a un amigo y su novia durante la tarde del domingo, cerca de las 18:30, pero nunca pudo salir del agua.

Luego de largas horas de búsqueda, donde hubo una gran labor de la Policía Científica, el médico policial y también personal de la Comisaría 12.ª, quienes realizaron las pericias pertinentes, además de que contuvieron a los familiares con la asistencia del equipo psicológico de turno.

González ya tenía un acuerdo firmado con el Fortín, por lo que horas antes del trágico hecho disputó su último encuentro con el Auriazul en la goleada por 8-0 ante Santa Ana, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Posadeña de Fútbol, y en el que selló su despedida antes de viajar hacia Buenos Aires.

Dilan González, ex jugador de Bartolomé Mitre que firmó con Vélez y falleció en las últimas horas. (Prensa Bartolomé Mitre)

El comunicado de Bartolomé Mitre tras el fallecimiento de Dilan González

Dilan González, por siempre en nuestros corazones

Con profundo dolor hoy nos toca despedir a Dilan González, uno de los nuestros, familia. Desde pequeño vistió los colores del Auriazul y llenó de alegría los pasillos del club.

Con su sonrisa característica, su bondad, humildad y ganas de jugar a la pelota, hoy nos deja un vacío y una tristeza enorme. Gracias por defender esta camiseta con orgullo, por ser ejemplo de perseverancia y disciplina y por enseñarnos que todo se puede lograr.

Toda la familia del Gigante, acompañamos a su familia y abrazamos a sus amigos en este difícil momento, y rogamos por su descanso eterno.

