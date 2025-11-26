Es tendencia:
Cuándo sale el fallo del Tribunal de Disciplina de AFA tras el descargo de Estudiantes por el pasillo a Rosario Central

El Pincha hizo su parte ante una posible sanción y la decisión del organismo está cada vez más cerca de conocerse.

Por Agustín Vetere

El pasillo de Estudiantes a Rosario Central.
© Foto BairesEl pasillo de Estudiantes a Rosario Central.

No cesa la polémica en el fútbol argentino por el título que la AFA le otorgó a Rosario Central. Sin embargo, la situación del Canalla pasó a segundo plano en las últimas horas cuando Estudiantes de la Plata se metió en una contienda con la cúpula de la asociación presidida por Claudio Tapia.

Con participación y amenazas en redes sociales de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, al Pincha quisieron obligarlo a realizarle un pasillo al campeón de la Tabla Anual, proclamado en las oficinas de Puerto Madero. Sin embargo, los jugadores platenses decidieron hacerlo de espaldas a Ángel Di María y compañía.

Desde entonces, AFA intenta sancionar a los futbolistas involucrados en este controversial pasillo y, tras informarlos y citarlos a declarar, Estudiantes presentó este miércoles su descargo, por lo que el fallo está en su recta final y pronto podrá conocerse.

Según adelantó Olé, el Tribunal de Disciplina de la AFA anunciaría este jueves el fallo contra los jugadores de Estudiantes. Deberá ser pronto, ya que el Pincha enfrentará a Central Córdoba el próximo sábado en Santiago del Estero por un lugar en semifinales y los 11 titulares más Lucas Alario están en riesgo de una sanción deportiva.

Un castigo económico también se baraja como desenlace, pero Estudiantes se asesora con un grupo de abogados especialistas en lo deportivo y lo cibernético teniendo en cuenta los escándalos por PDF de los Boletines Oficiales manipulados en las últimas horas.

La fecha de creación del Boletín 6625.

La fecha de creación del Boletín 6625.

Además de acusar a la AFA por delitos cibernéticos, entre los que se destaca la falsificación de la fecha del Boletín 6625, Estudiantes se amparará en que tres de los campeones de este 2025 no recibieron pasillo a pesar del supuesto reglamento de febrero.

DATOS CLAVE

  • Estudiantes de La Plata presentó su descargo ante la AFA por el polémico pasillo.
  • El Tribunal de Disciplina de la AFA anunciaría el fallo este jueves, según Olé.
  • Estudiantes acusa a la AFA de delitos cibernéticos como la falsificación del Boletín 6625.
agustín vetere
Agustín Vetere

