Diego Martínez, ex DT de Boca, habló maravillas de Facundo Colidio

El ex DT del Xeneize también recordó su paso por el club de la Ribera y destacó a un volante que ahora juega en Europa.

Por Lautaro Toschi

Diego Martínez
© GettyDiego Martínez

A fines de 2023, Jorge Almirón dejó Boca y comenzó la clásica danza de nombres, pero no era sencillo contratar a nadie ya que había elecciones presidenciales y, dependiendo del ganador, el entrenador elegido sería diferente: si ganaba el oficialismo, Diego Martínez asumiría las riendas luego de acordar su salida de Huracán, mientras que si resultaba ganadora la oposición, el nombre a sentarse en el banco era Martín Palermo.

Juan Román Riquelme ganó por amplio margen y así fue que Diego Martínez se convirtió en entrenador de Boca, no sin antes salir de manera conflictiva de Huracán. Pasaron diez meses, los resultados no fueron lo esperados y Martínez dejó la dirección técnica del Xeneize.

En diálogo con Dsports, Diego Martínez analizó su paso por Boca: “No me arrepiento de nada de lo hecho en Boca, siempre traté de actuar de manera genuina. Siempre quise lo mejor para la institución que me tocó trabajar. Tuve mucho aprendizaje”.

Elogios a Facundo Colidio

Diego Martínez dirigió a Facundo Colidio en Tigre, cuando el delantero mostró una gran versión. El DT habló maravillas del actual delantero de River: “Facu Colidio era un punta que buscaba espacios, le dejábamos la libertad para recibir a la espalda de los volantes. Me gusta muchísimo, sabe participar del juego y también quiere hacer goles“.

Facundo Colidio. (Foto: Getty).

Facundo Colidio. (Foto: Getty).

Lindas palabras de Martínez a Equi Fernández

El entrenador, también se refirió a Equi Fernández, el ex volante de Boca que actualmente está en Bayer Leverkusen: “A Equi Fernández lo conozco desde los 10 años, me parece un futbolista fantástico. Todo lo que está viviendo le va a aportar a todo lo que ya tiene en su juego, es muy completo”.

