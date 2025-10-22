A fines de 2023, Jorge Almirón dejó Boca y comenzó la clásica danza de nombres, pero no era sencillo contratar a nadie ya que había elecciones presidenciales y, dependiendo del ganador, el entrenador elegido sería diferente: si ganaba el oficialismo, Diego Martínez asumiría las riendas luego de acordar su salida de Huracán, mientras que si resultaba ganadora la oposición, el nombre a sentarse en el banco era Martín Palermo.

Juan Román Riquelme ganó por amplio margen y así fue que Diego Martínez se convirtió en entrenador de Boca, no sin antes salir de manera conflictiva de Huracán. Pasaron diez meses, los resultados no fueron lo esperados y Martínez dejó la dirección técnica del Xeneize.

En diálogo con Dsports, Diego Martínez analizó su paso por Boca: “No me arrepiento de nada de lo hecho en Boca, siempre traté de actuar de manera genuina. Siempre quise lo mejor para la institución que me tocó trabajar. Tuve mucho aprendizaje”.

ver también Otro resultado complicó a Boca: así están los cruces de 8vos del Torneo Clausura 2025

Elogios a Facundo Colidio

Diego Martínez dirigió a Facundo Colidio en Tigre, cuando el delantero mostró una gran versión. El DT habló maravillas del actual delantero de River: “Facu Colidio era un punta que buscaba espacios, le dejábamos la libertad para recibir a la espalda de los volantes. Me gusta muchísimo, sabe participar del juego y también quiere hacer goles“.

Facundo Colidio. (Foto: Getty).

Lindas palabras de Martínez a Equi Fernández

El entrenador, también se refirió a Equi Fernández, el ex volante de Boca que actualmente está en Bayer Leverkusen: “A Equi Fernández lo conozco desde los 10 años, me parece un futbolista fantástico. Todo lo que está viviendo le va a aportar a todo lo que ya tiene en su juego, es muy completo”.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras Agustín Marchesín es cuestionado, el sorpresivo guiño de Nacho Arce a Boca