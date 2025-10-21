Es tendencia:
Mariano Closs solo necesitó una frase lapidaria para explicar por qué no pondría a Milton Delgado en Boca

El periodista no tuvo dudas al opinar sobre el rol que debería tener el joven volante central en el Xeneize tras su destacado Mundial Sub 20.

Por Bruno Carbajo

Con el Balón de Bronce bajo el brazo, que lo acreditó como el tercer mejor jugador del Mundial Sub 20, todo invitaba a pensar que se trató de un punto de inflexión para Milton Delgado en Boca. Su rendimiento con la Albiceleste permite especular con que, de mantenerse, se encuentra en condiciones de recuperar el protagonismo que tuvo en la primera mitad del año en La Ribera.

Sin embargo, mientras el mediocampista se pondrá este miércoles a las órdenes de Claudio Úbeda para pelear por un puesto, no todas las voces creen lo más oportuno que recupere terreno. En ese sector se encuentra Mariano Closs, quien ante la pregunta de si Úbeda debería aprovechar el envión futbolístico de Delgado para enfrentar a Barracas Central, el próximo lunes, el relator utilizó una frase simple pero lapidaria para justificar su postura.

A Boca le vino muy bien desde lo goleador y equilibraron un poquito las cosas con Paredes. Ahí sería tocar por tocar. Me parece que no amerita la modificación”, sentenció Closs, en ESPN, priorizando la estabilidad y consolidación de esquema que viene afianzando Boca partido tras partido. Así, bajo su óptica, Delgado deberá esperar su oportunidad.

La visión de Úbeda

La opinión de Closs se alinearía directamente con la decisión que, según reveló el periodista Diego Monroig, ya habría tomado el cuerpo técnico. Lo cierto es que Úbeda incluirá a Delgado en la lista de convocados para el partido ante el Guapo, pero su destino inicial será el banco de suplentes. Esto confirma que la dupla de volantes centrales, de no haber imprevistos, estará compuesta nuevamente por Leandro Paredes y Rodrigo Battaglia.

De esta forma, el mérito individual de Milton Delgado y el Balón de Bronce conseguido en Chile, a priori, no suman los créditos suficientes para desarmar o aportarle su presencia al mediocampo.

