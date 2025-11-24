Es tendencia:
El emotivo posteo con el que Lionel Messi despidió a Omar Souto tras su fallecimiento: “Enorme”

La Pulga, en medio del dolor, le dedicó unas palabras a quien fue muy importante para que jugara en la Selección Argentina.

Por Julián Mazzara

Lionel Messi junto a Omar Souto tras la obtención de la Finalissima.
Lionel Messi junto a Omar Souto tras la obtención de la Finalissima.

En las últimas horas, hubo una gran consternación dentro del fútbol argentino por el fallecimiento de Omar Souto, quien se desempeñó como Gerente de Selecciones Nacionales durante más de tres décadas. Y fue uno de los actores fundamentales para que Lionel Messi jugara para la Selección Argentina.

Fundamental en materia organizativa, Souto quedó en el corazón de todos los que pasaron por la Albiceleste. Con aciertos y errores, hizo de su cargo una eminencia. Pero sobre todo tuvo un papel fundamental durante 2003 para que el jovencito rosarino que jugaba en FC Barcelona luciera los colores de su nación.

A raíz de la tristísima noticia, Messi realizó un posteo para recordar y homenajear a quien comenzó a trabajar con la Asociación del Fútbol Argentino en 1996. “Siempre estuviste presente y fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí”, escribió el 10.

“Un ser humano enorme, imposible de olvidar para todos los que tuvimos el privilegio de pasar por la Selección. Tu huella queda para siempre. Nunca te vamos a olvidar, Omar. Que descanses en paz”, añadió el ahora capitán de Inter Miami para despedir a uno de los protagonistas para que luciera la celeste y blanca.

La historia de Souto con Messi

Souto fue el hombre que tomó la responsabilidad de la misión contrarreloj: contactar a un tal Lionel Messi que brillaba en La Masía. La anécdota, narrada por el propio Souto en diversas ocasiones, refleja la determinación de esa búsqueda. Desorientado sobre el nombre real del jugador (creía que “Leo” era el diminutivo de “Leonardo”), Souto recurrió a la vieja usanza: fue a un locutorio en Monte Grande, pidió una guía telefónica de Rosario y comenzó a llamar a cada apellido Messi hasta dar con la abuela, quien le facilitó los contactos que lo llevarían hasta Jorge Messi, padre de La Pulga.

Al presentarse ante Jorge en España y preguntarle por “Leonardo”, el padre de Messi corrigió el nombre y respondió con una frase que ya es leyenda: “Al fin lo van a convocar. Mi hijo quiere jugar con la Selección Argentina” Ese llamado fue el inicio de la relación formal entre el astro y AFA, para que el paso siguiente sea la organización de partidos amistosos para que Messi quedara fichado bajo el registro de la FIFA.

Reconocido por los planteles, los cuerpos técnicos (desde Pekerman hasta Scaloni) y los dirigentes, Souto era el hombre de confianza que aseguraba que la logística en el predio de Ezeiza y en cada viaje internacional fuera impecable. Como broche de oro a su extensa trayectoria, hace apenas un mes, en octubre, fue homenajeado de manera emotiva durante una Asamblea Ordinaria de la AFA, un reconocimiento que hoy toma un valor aún mayor.

DATOS CLAVES

  • Falleció Omar Souto, quien fue Gerente de Selecciones Nacionales por más de tres décadas.
  • Omar Souto fue fundamental en 2003 para que Lionel Messi jugara para la Selección Argentina.
  • Messi despidió a Souto con un posteo, agradeciendo por abrirle el camino en AFA en 1996.
julián mazzara
Julián Mazzara

