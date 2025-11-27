Es tendencia:
Argentinos Juniors

El giro inesperado que tendría Argentinos Juniors para visitar a Boca por los cuartos de final del Torneo Clausura

El Bicho está preparándose para visitar al Xeneize, pero lo hará sin el Ruso Rodríguez ni Chiquito Romero.

Por Julián Mazzara

Argentinos Juniors quiere hacer historia en La Bombonera, donde buscará ganarle a Boca y así meterse en las semifinales del Torneo Clausura para intentar volver a ser campeón, algo que no logra hace 15 años de la mano de Claudio Borghi como entrenador.

De cara a lo que será este encuentro, que se disputará el domingo 30 de noviembre, a las 18:30, el Bicho de La Paternal tiene un gran contratiempo: no cuenta con Diego Rodríguez, que se recupera de una rotura de ligamentos cruzados, como así tampoco con Sergio Romero, quien se desgarró frente a Belgrano.

En lo que fue el triunfo sobre Vélez, el arquero fue Gonzalo Siri, pero terminó con molestias en su cadera. Y mientras intentan que llegue, Nicolás Diez piensa en darle la titularidad a Agustín Mangiaut, de 21 años y con contrato hasta diciembre de 2029. Pero hay un dato muy particular: aún no debutó como profesional.

Sopa, como es apodado, hizo todas las inferiores en Argentinos Juniors, no formó parte de la goleada que sufrieron en el Torneo Proyección ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, que permitió que el Tripero accediera a la final del certamen juvenil. Y si bien hasta último momento aguardarán por Siri, las chances de que debute son muy altas.

El nacido en San Carlos Centro, provincia de Santa Fe, disputó 10 partidos en la presente temporada: le convirtieron 10 goles y mantuvo la valla invicta en tres encuentros. Y ahora está cerca de cumplir su máximo objetivo más cercano: tener su estreno en la Primera División.

Cruces confirmados de cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Sábado 29 de noviembre

  • 21.30 – Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata

Domingo 30 de noviembre

  • 18.30 – Boca vs. Argentinos Juniors

Lunes 1 de diciembre

  • 17.00 – Barracas Central vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata
  • 21.30 – Racing vs. Tigre
DATOS CLAVES

  • Argentinos Juniors buscará la semifinal del Torneo Clausura el domingo 30 de noviembre a las 18:30 ante Boca.
  • Diego Rodríguez y Sergio Romero no están disponibles por lesión en Argentinos Juniors para el partido.
  • Agustín Mangiaut, de 21 años, podría debutar como profesional ante Boca por molestias de Gonzalo Siri.
