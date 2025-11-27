El giro inesperado que tendría Argentinos Juniors para visitar a Boca por los cuartos de final del Torneo Clausura

Argentinos Juniors quiere hacer historia en La Bombonera, donde buscará ganarle a Boca y así meterse en las semifinales del Torneo Clausura para intentar volver a ser campeón, algo que no logra hace 15 años de la mano de Claudio Borghi como entrenador.

De cara a lo que será este encuentro, que se disputará el domingo 30 de noviembre, a las 18:30, el Bicho de La Paternal tiene un gran contratiempo: no cuenta con Diego Rodríguez, que se recupera de una rotura de ligamentos cruzados, como así tampoco con Sergio Romero, quien se desgarró frente a Belgrano.

En lo que fue el triunfo sobre Vélez, el arquero fue Gonzalo Siri, pero terminó con molestias en su cadera. Y mientras intentan que llegue, Nicolás Diez piensa en darle la titularidad a Agustín Mangiaut, de 21 años y con contrato hasta diciembre de 2029. Pero hay un dato muy particular: aún no debutó como profesional.

Sopa, como es apodado, hizo todas las inferiores en Argentinos Juniors, no formó parte de la goleada que sufrieron en el Torneo Proyección ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, que permitió que el Tripero accediera a la final del certamen juvenil. Y si bien hasta último momento aguardarán por Siri, las chances de que debute son muy altas.

El nacido en San Carlos Centro, provincia de Santa Fe, disputó 10 partidos en la presente temporada: le convirtieron 10 goles y mantuvo la valla invicta en tres encuentros. Y ahora está cerca de cumplir su máximo objetivo más cercano: tener su estreno en la Primera División.

Agustín Mangiaut, arquero juvenil de Argentinos Juniors. (Foto: Instagram @sopamangiaut)

Cruces confirmados de cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Sábado 29 de noviembre

21.30 – Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata

Domingo 30 de noviembre

18.30 – Boca vs. Argentinos Juniors

Lunes 1 de diciembre

17.00 – Barracas Central vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata

21.30 – Racing vs. Tigre

DATOS CLAVES