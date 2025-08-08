Tras la salida de Marcos Rojo, Boca ultima detalles para rescindirle contrato a otro jugador

Se viven horas intensas en el mundo Boca. Mientras la ansiedad crece debido a la cercanía del clásico frente a Racing, múltiples movimientos sacuden la estructura futbolística del club. El primer cimbronazo llegó con la disolución del Consejo de Fútbol. Le siguió la salida de Marcos Rojo, que acordó la rescisión de su contrato y será nuevo jugador de la Academia. Ahora, se suma ahora una situación similar con otro integrante del plantel profesional: Cristian Lema.

La reconfiguración institucional y del plantel de fútbol profesional parece ser factores primordiales en el Xeneize. En ese sentido, tal como adelantó el periodista Augusto César, la dirigencia de Boca busca finalizar el contrato del defensor central de 35 años, cuyo vínculo con el club expira en diciembre. La idea sería alcanzar un acuerdo con el jugador en las próxima horas.

Vale recordar que Lema no juega desde el 27 de octubre de 2024, cuando sufrió una grave lesión de rodilla en el empate 1-1 ante Deportivo Riestra. Desde allí nunca volvió a sumar minutos y, tras la llegada de Miguel Ángel Russo, fue marginado del plantel junto a Rojo y Marcelo Saracchi.

En el último mercado, el central recibió sondeos de Belgrano de Córdoba y pidió salir libre a cambio de cobrar hasta el último día trabajado. La propuesta fue rechazada en ese momento por Boca, aunque, semanas más tarde, el club le ofreció la misma vía de salida. El tema es que el el libro de pases ya se encontraba cerrado y fue Lema quien no aceptó al considerar que no tendría margen para conseguir nuevo club en este segundo semestre.

Cristian Lema podría rescindir su contrato con Boca (Getty Images).

Ahora, tras vivir una situación prácticamente idéntica a la de Rojo, Lema podría seguir los pasos de quien supo ser su compañero de zaga. A eso se le suma el antecedente reciente de Esteban Rolón, quien también rescindió su contrato tras estar marginado desde principios de año. De no conseguirlo, la única opción que le depararía a Lema sería permanecer entrenando sin jugar partidos oficiales hasta diciembre, cuando podrá irse como jugador libre.

Publicidad

Publicidad

Cómo sigue el caso Saracchi en Boca

En este contexto, también sigue latente el caso de Marcelo Saracchi, otro futbolista excluido de la consideración del cuerpo técnico. A diferencia de Rojo y Lema, el lateral uruguayo tiene contrato vigente hasta 2027, lo que cambia completamente el escenario: la intención del club es que salga mediante un préstamo o una venta. Independiente de Avellaneda estuvo interesado semanas atrás, pero las negociaciones no prosperaron.

ver también “Hay cosas que prefiero guardarme”: la carta abierta de Marcos Rojo a los hinchas de Boca