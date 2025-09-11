Es tendencia:
El inesperado motivo por el que Pedri elige a Boca por encima de River: “No me matéis“

La figura de Barcelona no tuvo inconvenientes en jugársela por uno de los gigantes del fútbol argentino.

Pedri, mediocampista de Barcelona.
La rivalidad entre Boca Juniors y River Plate traspasa fronteras. El Superclásico está considerado en todo el planeta como uno de los partidos más atractivos para cualquier futbolero. A menudo, las estrellas se hacen presentes en los estadios y disfrutan de este clásico centenario.

No es raro ver que en las entrevistas a las figuras les pidan que se paren en una de las veredas que más dividen a la población argentina. Pedri González, el mediocampista de Barcelona, fue puesto recientemente entre la espada y la pared para posicionarse sobre este dilema.

En transmisión de Twitch, Ibai Llanos le consultó: “¿Boca o River? Es una pregunta un poquito complicada, Pedri, esta. Yo te diría que tengas un poquito de cuidado. Yo respondí ‘Boca’ hace años, sin ningún tipo de problema”.

Lejos de tirarla afuera, el mediocampista de la Selección Argentina tomó partido e incluso explicó el porqué: “Me he visto un Boca-River en mi vida y ganó Boca. Me quedo con el ganador”. Y luego se atajó al bromear sobre los posibles mensajes que podrían caerle por parte de hinchas Millonarios: “No me matéis”.

Pedri se candidateó para el Balón de Oro

El mediocampista de Barcelona aparece entre los 30 candidatos para obtener el galardón individual más prestigioso en el fútbol. Aunque, a priori, no está entre los jugadores que corren con más chances de quedarse con el trofeo de France Football, el de Tenerife no pierde esperanzas.

“Lamine Yamal, Démbélé y Pedri”, mencionó el volante al incluirse a sí mismo. “Muchas veces se lo llevan los delanteros, pero el premio a Rodri demuestra que hay que valorar más el papel de los centrocampistas. ¿Por qué no puedo soñar con ganarlo algún día?”, deslizó también.

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025?

La ceremonia por el Balón de Oro, organizada por la revista France Football, se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre, en el Théâtre du Châtelet, ubicado en la ciudad de París, en Francia.

