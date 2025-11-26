Es tendencia:
El Secretario General de la AFA explicó por qué es casi imposible que vuelva el torneo de 20 equipos al fútbol argentino

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, reveló el verdadero motivo por el que será difícil regresar al viejo formato de competencia en Primera División.

Por Joaquín Alis

Desde hace más de una década, el fútbol argentino fue modificando año tras año el formato del campeonato de Primera División. Hoy, la máxima categoría cuenta con 30 equipos, cuando las principales ligas del mundo cuentan con 20. A la hora de explicar por qué es muy difícil regresar a esa cantidad de clubes, Cristian Malaspina fue contundente.

El presidente de Argentinos Juniors y Secretario General de AFA no solo aseguró que la forma de disputa actual (con Apertura y Clausura con Playoffs) es ideal para el contexto actual, sino que profundizó sobre sus orígenes y dejó en claro que es casi imposible reducir el número de equipos participantes.

Yo creo que nosotros tenemos una realidad de 30 equipos. No lo inventó Tapia, viene desde la época de Grondona. Se quiso federalizar el fútbol y se llegó a una situación que hoy es muy difícil retroceder. Creo que, con esta realidad de 30 equipos, el formato actual de torneo es el ideal por un montón de razones.

“Sé que la gente tiene instalado eso de volver a 20 equipos. Siendo presidente, ¿cómo hacés para que alguien firme que su propio club pueda descender? Mi comisión directiva de siempre me exigía eso, hasta que un día les dije: ‘¿Ustedes son conscientes de que, si firmamos eso, Argentinos puede estar entre los diez que bajan?’. Ahí ya no reclamaron más nada”, explicó el dirigente en diálogo con La Fábrica del Podcast.

Y continuó: “Nosotros estamos representando a los socios y la responsabilidad es enorme. También es muy difícil para el presidente de AFA armar de un día para el otro el descenso de diez equipos de Primera y diez de la B. Vos sabés que con eso estás aniquilando clubes“.

Por qué el formato actual es bueno

Malaspina aseguró que el actual formato del fútbol argentino es de su gusto: “Primero, porque es la forma de hacerlo más competitivo. Segundo, por un tema de calendario: si no, es imposible jugar y afectaría mucho a los clubes que tienen competencias internacionales, porque no alcanza el tiempo. Tampoco se podría jugar la Copa Argentina”.

“Es competitivo y estamos con incertidumbre hasta la última fecha. No hay liga en el mundo en la que, en casi todos los partidos, se juegue algo tan trascendental como entrar a un playoff, clasificar a una copa internacional o pelear el descenso, que para mí es lo más grave que le puede pasar a un club”, argumentó el presidente del Bicho.

“Hay que potenciar lo que tenemos. Tener tantos equipos en Primera también hace que haya más formación, que más jugadores se formen y debuten en Primera División. Y esa es la parte buena que, no sé por qué, no se resalta nunca”, concluyó.

El fixture de los cuartos de final del Torneo Clausura

  • Sábado 29/11 21:30 – Central Córdoba vs. Estudiantes (LP) – Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
  • Domingo 30/11 18:30 – Boca Juniors vs. Argentinos Juniors – La Bombonera.
  • Lunes 1/12 17:00 – Barracas Central vs. Gimnasia (LP) – Estadio Chiqui Tapia.
  • Lunes 1/12 21:30 – Racing vs. Lanús/Tigre – Cilindro de Avellaneda.

DATOS CLAVE

  • El dirigente Cristian Malaspina explicó que es difícil que un presidente firme el descenso de su propio club.
  • Malaspina detalló que el formato actual de 30 equipos es “imposible” de reducir y evita aniquilar clubes.
  • El formato de Apertura y Clausura con Playoffs es considerado por Malaspina ideal para el contexto actual.
joaquín alis
Joaquín Alis

