Escándalo y violencia en Colón: un ex River resultó herido en los incidentes entre hinchas y la policía

La violencia jamás es la solución a los problemas. Los hinchas de Colón estallaron por el presente del equipo en la Primera Nacional y decidieron realizar una manifestación en las inmediaciones del predio del club. Los principales apuntados fueron los dirigentes, aunque también hay bronca con los referentes del plantel. La situación es crítica luego del descenso desde Primera, que se consumó a fines de 2023 en un partido desempate ante Gimnasia en la cancha de Newell´s.

Tras caer en la última jornada ante Talleres de Remedios de Escalada, un grupo de hinchas se autoconvocó al predio para exigirle al plantel por los malos resultados, también está en el ojo de la tormenta el presidente del club, Víctor Godano. Lo que comenzó siendo una clásica manifestación de este estilo, con algunos cantos, terminó siendo una verdadera barbarie. Los fanáticos quisieron ingresar al predio, arrojaron proyectiles hacia adentro, golpearon a un jugador con paso por River, la policía respondió con balas de goma, dejando algunos heridos y también hubo tres detenidos.

¿Quién es el ex River que resultó herido?

Los hinchas de Colón están enojados con los referentes del plantel, por eso tomaron la pésima decisión de arrojar proyectiles mientras ellos estaban entrenando en el predio, pero quien resultó herido fue Kevin Colli, el futbolista formado en River que tuvo un breve paso por Athletico Paranaense y llegó al Sabalero a mediados de 2024. Fue una piedra lo que impactó en su cabeza y lo hirió, aunque hay que remarcar que no fue de gravedad la lesión.

El pésimo momento de Colón

El 2025 de Colón fue para el olvido, tanto en lo deportivo como en lo institucional. Forma parte de la Zona B y se encuentra en la posición 16 sobre 18 equipos, cerca de la zona de descenso, la cual evitará si suma un punto en las últimas tres fechas ya que debajo están Talleres de Remedios de Escalada con ocho unidades menos y CADU con nueve. En lo que va de campeonato, el Sabalero disputó 31 partidos de los cuales ganó 8, empató 4 y perdió 19. Cabe recordar que hace apenas tres años, los santafesinos obtuvieron la Copa de la Liga Profesional y ganaron el único título de su historia.

