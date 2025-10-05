Es tendencia:
Godoy Cruz 1-1 Independiente por el Torneo Clausura: ¡Gol de Auzmendi!

En el Feliciano Gambarte, el Tomba y el Rojo se enfrentan en un duelo de necesitados.

Godoy Cruz e Independiente se enfrentan en Mendoza.
Godoy Cruz e Independiente se enfrentan en Mendoza.

En el marco de la fecha 11 del Grupo B del Torneo Clausura, en el Estadio Feliciano Gambarte, Godoy Cruz e Independiente se enfrentan en un duelo de necesitados. El partido es dirigido por Andrés Gariano y puede verse a través de ESPN Premium.

El Tomba está anteúltimo en la zona con 8 unidades y viene de caer 2 a 0 contra San Lorenzo en condición de visitante. A lo largo del certamen lleva una mala racha, debido a que lleva tres encuentros sin conocer la victoria, en los que solamente sumó 2 puntos.

Por su parte, Independiente llega tras igualar sin goles en el clásico ante Racing y está último en la zona con 5 puntos. En lo que va del torneo no ganó, por lo que de la mano de Quinteros busca cortar con esta racha histórica y acercarse a puestos de copas a través de la tabla anual.

El gol de Auzmendi para el 1-1

El gol de Montiel para el 1 a 0

Godoy Cruz vs. Independiente por el Torneo Clausura: minuto a minuto

Las formaciones del partido

