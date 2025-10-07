Es tendencia:
Gran noticia para Racing: la impensada ventaja que tendrá de cara a la serie contra Flamengo en la Copa Libertadores

Racing sufrió la lesión de Elías Torres, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el empate ante Independiente Rivadavia.

Por julián mazzara

© Marcos Brindicci/Getty ImagesGustavo Costas, DT de Racing.

La semana no arrancó con una sonrisa para Gustavo Costas. Además de lo que fue el empate contra Independiente Rivadavia, que lo dejó algo lejos de los puestos de clasificación a los Playoffs del Torneo Clausura, se confirmó la lesión de Elías Torres, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El delantero que llegó a mitad de año procedente desde Aldosivi, solamente tuvo la posibilidad de disputar 9 partidos con la camiseta de Racing, donde no marcó goles ni aportó asistencias. Tras confirmarse la gravísima lesión que lo marginará de las canchas entre 6 y 8 meses, para las semifinales de la Copa Libertadores donde enfrentará a Flamengo, los de Costas pueden incorporar un refuerzo.

Según pudo saber BOLAVIP, los directivos de Racing pueden solicitarle a Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, un cupo extra debido a la lesión del atacante de 24 años nacido en la ciudad cordobesa de Ucacha. Tendrá esta semana para conseguirlo, ya que la fecha 11 es el 70% del campeonato, y por consecuencia el límite reglamentario.

En el caso de que adquiera un futbolista que se acople al plantel de Costas, solamente podrá ingresar en una de las tres modificaciones que Conmebol permite dentro de la lista de buena fe de la Copa Libertadores, por lo que disputaría las semifinales frente al Mengão, y una hipotética final en Lima. Un dato a destacar es que el jugador en cuestión tiene que ser del ámbito local, pero no habría una negativa para que fuera extranjero, ya que posee cinco inscriptos en AFA.

Diego Milito tiene dos artilleros apuntados por un pedido del entrenador de la Academia, y deberá negociar con sus respectivos clubes para poder sumar a uno de ellos. Por el momento no hubo ninguna oferta formal, pero los que figuran en el radar son Milton Giménez y Enzo Copetti, quienes están en Boca y Rosario Central, respectivamente.

Publicidad

La presencia de estos nombres, según pudo saber este medio, solamente son de interés por parte del DT racinguista, como así también ocurre con Ronaldo Martínez, de Platense, y Sebastián Villa, que está en Independiente Rivadavia. Sin embargo, el colombiano es el único que no llegará, principalmente porque no iniciarán ninguna gestión dado a que tanto el presidente como el Director Deportivo del club tomaron una decisión institucional de no irlo a buscar por las causas penales que tuvo cuando estaba en el Xeneize.

Por otra parte, cabe destacar que si Torres no se lesionaba, Racing no podía reforzar al plantel para el certamen continental, más allá del visto bueno de Conmebol, principalmente porque debían ser jugadores con el pase en su poder hasta el pasado 30 de agosto, inclusive.

