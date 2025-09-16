Gustavo Quinteros, nuevo DT de Independiente: ¿debuta en el clásico ante Racing?

72 horas después de la abrupta salida de Julio Vaccari, Independiente tiene nuevo entrenador. Gustavo Quinteros se hará cargo del primer equipo tras acordar un contrato hasta diciembre de 2026. Si bien está el clásico ante San Lorenzo, todo parece indicar que debutará ante Racing.

El ex-DT de Vélez llegó a un acuerdo de palabra a primera hora del martes y se espera que se sume al final de la semana. Teniendo en cuenta que tendrá pocas prácticas antes del domingo, su estreno en el banco del equipo de Avellaneda podría llegar recién en el Cilindro.

Quinteros se hará cargo de un equipo golpeado por la reciente eliminación de la Copa Sudamericana y que no gana desde el 29 de junio. Su última victoria fue el 29 de junio ante Gimnasia de Mendoza por la Copa Argentina, el primer encuentro del semestre. De ahí en adelante, ganó 2 y perdió 5.

El entrenador volverá a trabajar luego de varios meses, teniendo en cuenta que su último partido fue el 16 de abril. Su experiencia en Gremio duró apenas 17 partidos, con un saldo de 10 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Anteriormente, pasó por Vélez y fue campeón.

La del Fortín fue su única etapa en el fútbol argentino como entrenador principal, protagonizando una campaña histórica que coronó al equipo con la Liga Profesional 2024. Con 28 triunfos, 13 igualdades y 9 caídas, su Vélez fue el mejor del certamen doméstico. Su punto débil fueron las finales: perdió 2 ante Estudiantes y 1 ante Central Córdoba.

Los próximos partidos de Independiente

Sábado 21/09 – vs San Lorenzo (Local) – 14:30

– vs (Local) – 14:30 Sábado 28/09 – vs Racing (Visitante) – 15:15

– vs (Visitante) – 15:15 05/10 – vs Godoy Cruz (Visitante) – ( Día y horario a confirmar )

– vs (Visitante) – ( ) 12/10 – vs Lanús (Local) – ( Día y horario a confirmar )

– vs (Local) – ( ) 19/10 – vs San Martín (Visitante) – (Día y horario a confirmar)

