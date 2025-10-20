La particular respuesta del arquero de Belgrano tras el reclamo de Leandro Paredes en la victoria ante Boca: “Que me importa”

Con goles de Lucas Passerini de penal y Leandro Paredes en contra, Belgrano sorprendió a Boca y le ganó 2 a 1 en La Bombonera por la fecha 13 del Grupo A del Torneo Clausura, y de esta manera se metió dentro de los ocho primeros de la zona, pensando en la clasificación a los octavos de final.

A lo largo de los 90 minutos de juego, el encuentro tuvo varios encontronazos entre los futbolistas, debido a la fricción y a que los jugadores del Xeneize acusaron a sus rivales de hacer tiempo y exagerar en cada falta que recibieron, sobre todo en la segunda mitad.

Uno de los cruces tuvo como protagonistas al mismo Leandro Paredes, capitán del Xeneize, con Thiago Cardozo, el arquero de Belgrano, quien estaba tirado en su área mientras lo atendían los médicos y tuvo un entredicho con el futbolista del elenco local, ya que lo acusó de estar fingiendo una molestia. Luego del partido, el golero uruguayo habló sobre la situación.

“Paredes me decía ‘andá para allá, arquero, andá para allá”, inició el arquero para contar el cruce que tuvo con el capitán del Xeneize, quien estaba visiblemente molesto, no solo por la derrota de su equipo en condición de local, sino que también por el gol en contra que convirtió.

Siguiendo con sus declaraciones, Cardozo fue contundente a la hora de responder cuando un periodista le dijo que Paredes sacó chapa de ser campeón del mundo con la Selección Argentina. “Yo soy uruguayo, que me importa”, soltó al respecto.

Los hinchas de Boca le cantaron a los jugadores pensando en el Superclásico

Una vez que terminó el partido ante Belgrano, La Bombonera habló y dejó un mensaje firme: ganar el Superclásico. Mientras los jugadores se retiraban rumbo al vestuario, desde las tribunas bajó el clásico canto: “Ponga huevo, huevo el Xeneize, ponga huevo sin cesar, contra River cueste lo que cueste, contra River tenemos que ganar”.

¿Cuándo se jugará el Superclásico del fútbol argentino?

El canto de los hinchas de Boca fue en vísperas de un Superclásico que se disputará el domingo 9 de noviembre en La Bombonera. Si bien faltan tres semanas y los de Claudio Úbeda jugarán dos partidos en el medio, la canción surgió porque fue el último partido del equipo de la Ribera en condición de local antes de jugar contra los de Gallardo.

