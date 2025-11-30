Mientras siguen las polémicas con Chiqui Tapia y la AFA, destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata

Cuando la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra en el centro de la tormenta, con polémicas que agitan la opinión pública, un inesperado acto de vandalismo sacudió el centro de Mar del Plata. La estatua de Lionel Messi, ubicada en la esquina de Moreno y Santa Fe, amaneció destrozada en la madrugada del domingo.

La figura, que homenajea al capitán de la Selección Argentina levantando la Copa del Mundo, quedó partida a la mitad, con el torso apoyado sobre las piernas y con el trofeo del Mundial destrozado en pedazos, presentando evidentes marcas de golpes frente al restaurante temático El Nuevo Mundial.

El dueño del establecimiento, Daniel, expresó su angustia ante la reincidencia de los ataques. “Esta es la segunda vez que pasa. Hace unos dos años, después del mundial de Qatar le arrancaron la cabeza a la estatua“, relató con Diario La Capital. Para los vecinos y comerciantes de la zona, la estatua, emplazada desde 2018, es un punto turístico y una parada obligada para miles de hinchas que buscaban una fotografía con la imagen del ’10’.

Aunque no existe un vínculo directo comprobado entre el ataque y la situación que rodea a la AFA, el episodio se inscribe en un contexto de creciente malestar en el fútbol local. Incluso, el acto vandálico contra Messi se suma a una serie de agresiones contra homenajes a futbolistas en las últimas semanas, incluyendo un reciente ataque con pintura al mural de Ángel Di María en el club de su infancia en Rosario. Este posible patrón despierta el análisis sobre si existe una intención de dañar símbolos asociados indirectamente a la actual conducción ubicada en la calle Viamonte.

De todas formas, las agresiones contra los homenajes contrasta fuertemente con la actualidad deportiva de Messi. Y es que el astro continúa sumando éxitos en Estados Unidos, ya que hace tan solo algunas horas se consagró campeón de la Conferencia Este con el Inter Miami y se prepara para disputar la final de la MLS.

Mientras tanto, desde el Nuevo Mundial, junto al artista de la estatua, Rodolfo Bayón, evalúan si la figura puede ser nuevamente reconstruida. La pregunta que queda en el aire es si podrá acompañar a los argentinos de cara al Mundial de 2026.

