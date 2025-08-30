Lo quiso Riquelme para Boca en este mercado de pases, viene de ser campeón y rompió el silencio: “Me hubiera gustado”

Durante este mercado de pases, Boca hizo muchas gestiones y concretó la llegada de tres futbolistas: Malcom Braida, Marco Pellegrino y Leandro Paredes, que fue la frutilla del postre. Sin embargo, estuvo interesados en bastantes jugadores del medio local pero no avanzó lo suficiente para sumarlos como incorporaciones y ahora uno de ellos rompió el silencio al respecto.

Antes del Mundial de Clubes que se disputó en Estados Unidos, el Xeneize se reforzó con el polifuncional de San Lorenzo y el zaguero central de Huracán. Al término de la flamante competición y tras sus vacaciones, arribó el campeón del mundo al club de sus amores y rápidamente se convirtió en el líder futbolístico del equipo que comanda tácticamente Miguel Ángel Russo.

Lo cierto es que Juan Román Riquelme había iniciado tratativas por Guido Mainero de Platense, pero no progresó demasiado. Ahora que la ventana de transferencias ya culminó, el reciente campeón del fútbol argentino realizó una entrevista exclusiva con TNT Sports y expresó: “No hubo nada. Obviamente que me hubiera gustado que me llame Boca, como no…“.

Guido Mainero e Ignacio Vázquez, futbolistas de Platense durante la final del Torneo Apertura 2025.

El extremo fue el autor del único gol en la final del Torneo Apertura 2025, donde el Calamar venció 1-0 a Huracán y se consagró campeón del campeonato doméstico. En su rol protagónico, fue sondeado por el Xeneize en este mercado de pases pero no pasó de un interés. “Es uno de los equipos más grandes de América. Lo que significaría dar ese paso…“, confesó el atacante.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el delantero amplió su discurso al respecto. En primer lugar, el jugador de Platense fue objetivo y reveló: “Sabiendo que no había nada firme, uno no se ilusiona o se crea expectativas”. Luego, a modo de conclusión, confesó estar orgulloso de su nivel y soltó: “Es lindo que salga el nombre de uno y que haga un poco de ruido“.

Lo cierto es que desde su llegada, Russo solicitó incorporar un extremo y sonaron tres nombres: Marino Hinestroza, Walter Mazzantti y Guido Mainero. Sin embargo, las pretensiones por el colombiano eran muy elevadas, el hombre de Huracán arribó a Independiente y por el campeón del fútbol argentino no se hizo ninguna oferta formal, sino que quedó en un llamado entre presidentes.

Los números de Guido Mainero en 2025

Desde el inicio de esta temporada, Guido Mainero se consolidó como titular indiscutido durante el primer semestre y disputó un total de 27 compromisos de manera formal. En ese lapso de tiempo y hasta la fecha, convirtió 5 goles y repartió 6 asistencias. Además, gracias a su gol, Platense se consagró campeón del Torneo Apertura 2025 y sumó así su primer título en la historia.

