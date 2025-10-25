Es tendencia:
Los cuatro lugares que siguen en juego en el fútbol argentino rumbo a la Copa Libertadores 2026

Tras la clasificación de Rosario Central, quedan menos posibilidades para los equipos con aspiraciones de jugar el certamen continental.

Por Joaquín Alis

La pelota del Torneo Clausura.
En poco más de cuarenta días, el fútbol argentino definirá a sus representantes en la Copa Libertadores 2026. Con su victoria ante Sarmiento, Rosario Central aseguró el segundo boleto para el certamen internacional y ahora solo quedan cuatro lugares disponibles.

CONMEBOL le otorga seis cupos a Argentina. El Canalla se aseguró uno por ser inalcanzable en la tabla anual, mientras que Platense se llevó otro en el primer semestre por su consagración en el Torneo Apertura. A continuación, repasá todos los boletos disponibles.

La tabla anual

Las últimas tres fechas del Torneo Clausura 2025 definirán los clasificados por la tabla anual, a la que le quedan solo dos cupos: uno directo a la fase de grupos y otro al repechaje. Rosario Central, líder a 10 puntos de ventaja de su escolta, se ganó el primero de los tres boletos por esta vía.

Actualmente, River (52 puntos), Argentinos (51), Deportivo Riestra (51) y Boca (50 con un partido pendiente) se disputan los lugares restantes. Racing, Lanús y San Lorenzo corren muy de atrás con 46 unidades y necesitarían un milagro.

Torneo Clausura

Pase lo que pase con la tabla anual, el campeón del Torneo Clausura obtendrá un boleto directo hacia la Copa Libertadores 2026. Esto le dará oportunidades tanto a los mejores equipos del certamen, como a los que no sumaron tantos puntos.

De esta manera, un equipo que no está en la pelea por la anual puede meterse en el certamen, como sucedió con Platense (20°, pero adentro). Si el campeón también está en zona de clasificación por puntos, se liberará un lugar en la tabla.

Copa Argentina

La Copa Argentina también otorga una plaza directa para la Libertadores. Tras la caída de River, solo dos equipos podrán disputarse este premio: Argentinos e Independiente Rivadavia. Cabe aclarar que si el Bicho se clasifica por la anual y gana esta competición, se liberará un lugar en la tabla. La Lepra mendocina solo podrá jugar la Copa si se consagra.

Bonus track: Racing puede llevarse un cupo extra

El único equipo del país que tiene una vía extra para jugar la Libertadores 2026 es Racing, que se encuentra disputando la semifinal de la edición actual. Si es campeón, se asegurará la posibilidad de defender el título el año que viene, convirtiéndose en el séptimo club argentino.

El equipo de Gustavo Costas perdió 1 a 0 con Flamengo y está obligado a dar vuelta la serie en el Cilindro de Avellaneda para meterse en la final. El partido decisivo será el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima.

Joaquín Alis

