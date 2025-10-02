Es tendencia:
Los hinchas estallaron tras la actuación que tuvo en el triunfo de River sobre Racing: “De no creer el partido de este tipo”

A través de las redes sociales, los hinchas fueron muy críticos con uno de los futbolistas. y lo transformaron en tendencia a nivel nacional.

Por Julián Mazzara

Maravilla Martínez y Lucas Martínez Quarta disputan el balón.
River derrotó a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina por el gol de Maximiliano Salas, se metió en las semifinales y ahora le tocará enfrentar a Independiente Rivadavia. Los comandados por Marcelo Gallardo dejaron atrás una racha de cuatro caídas en fila, y renovaron la ilusión luego de lo que fue la eliminación en la Copa Libertadores a manos de Palmeiras.

Si bien no fue un buen cotejo por parte de ambos equipos, el Millonario logró imponerse por la mínima ventaja y sostuvo el resultado pese a la gran cantidad de centros que enviaron los liderados por Gustavo Costas para tratar de igualar el trámite. Por todo lo que ocurrió, las críticas se hicieron presentes en las redes sociales.

El jugador más criticado por los hinchas de Racing y River, como así también participaron fanáticos de otros clubes, fue Adrián Martínez. El goleador de los de Avellaneda tuvo una jornada para el olvido, falló la única chance de gol que tuvo en todo el juego y, como si fuese poco, se marchó expulsado por doble amonestación.

“Bien, Maravilla. De no creer el partido de este tipo”, escribió @valendecadis a través de Twitter, quien se mostró muy molesto por la actuación que tuvo el máximo artillero internacional de la historia de Racing, que afrontó un muy flojo cotejo. Así como lo criticó el usuario de la red social del pajarito, también hubo otros comentarios en donde recordaron su simpatía por el Millonario.

Las críticas a Maravilla Martínez

Las estadísticas de Maravilla Martínez vs. River por la Copa Argentina

  • Minutos jugados: 90′
  • Goles: 0
  • Asistencias: 0
  • Tiros a puerta: 1
  • Tiros fuera: 1
  • Disparos bloqueados: 2
  • Regates intentados (completados): 1 (0)
  • Ocasiones claras falladas: 2
  • Toques: 20
  • Pases precisos: 5/6 (83%)
  • Pases clave: 0
  • Centros (acertados): 2 (0)
  • Pases largos (acertados): 2 (1)
  • Duelos en el suelo (ganados): 9 (2)
  • Duelos aéreos (ganados): 6 (0)
  • Posesión perdida: 9
  • Faltas: 6
  • Faltas recibidas: 2
  • Fueras de juego: 1
  • Despejes: 0
  • Tiros bloqueados: 0
  • Intercepciones: 0
  • Total de entradas: 0
  • Regateado: 1

El cuadro de la Copa Argentina

