Los mejores memes de la derrota de Boca ante Belgrano por el Torneo Clausura

En el marco de la fecha 13 del Grupo A del Torneo Clausura, en La Bombonera, Boca no pudo con Belgrano de Córdoba y perdió 2 a 1, por lo que no solo no pudo quedar primero en su zona, sino que también bajó a puesto de fase previa de Copa Libertadores en la tabla anual.

Debido a una nueva derrota del elenco comandado por Claudio Úbeda, que significó la segunda en las últimas tres presentaciones, en las redes sociales los usuarios compartieron diversos memes para chicanear al elenco de la Ribera. Los principales apuntados fueron Leandro Paredes, autor de un gol en contra, y Lautaro Di Lollo.

Los mejores memes de la derrota de Boca ante Belgrano

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

ver también El gol en contra de Leandro Paredes en Boca vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2025