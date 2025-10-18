Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

Los mejores memes de la derrota de Boca ante Belgrano por el Torneo Clausura

En las redes sociales, los hinchas cargaron al Xeneize por la caída en La Bombonera ante el elenco cordobés.

Publicado por

Por marco d'arcangelo

Boca perdió y en las redes estallaron los memes.
© CapturaBoca perdió y en las redes estallaron los memes.

En el marco de la fecha 13 del Grupo A del Torneo Clausura, en La Bombonera, Boca no pudo con Belgrano de Córdoba y perdió 2 a 1, por lo que no solo no pudo quedar primero en su zona, sino que también bajó a puesto de fase previa de Copa Libertadores en la tabla anual.

Debido a una nueva derrota del elenco comandado por Claudio Úbeda, que significó la segunda en las últimas tres presentaciones, en las redes sociales los usuarios compartieron diversos memes para chicanear al elenco de la Ribera. Los principales apuntados fueron Leandro Paredes, autor de un gol en contra, y Lautaro Di Lollo.

Los mejores memes de la derrota de Boca ante Belgrano

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El gol en contra de Leandro Paredes en Boca vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2025

ver también

El gol en contra de Leandro Paredes en Boca vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2025

Tras la derrota ante Belgrano, los hinchas de Boca explotaron contra dos titulares: “No tienen la calidad necesaria”

ver también

Tras la derrota ante Belgrano, los hinchas de Boca explotaron contra dos titulares: “No tienen la calidad necesaria”

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Del papelón con Mascherano a la final del Mundial sub 20: Placente es el mejor DT de la selección juvenil desde Pekerman y Tocalli

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Lee también
Fue a un Mundial con Argentina tras rechazar dos selecciones, lo blindaron en 50 millones cuando lo buscó Boca y hoy juega en México
Fútbol Sudamericano

Fue a un Mundial con Argentina tras rechazar dos selecciones, lo blindaron en 50 millones cuando lo buscó Boca y hoy juega en México

La llamativa respuesta de Equi Fernández y Diablito Echeverri sobre la Copa Libertadores
Copa Libertadores

La llamativa respuesta de Equi Fernández y Diablito Echeverri sobre la Copa Libertadores

Miguel Caneo será el director deportivo de Quilmes
Fútbol Argentino

Miguel Caneo será el director deportivo de Quilmes

Un solo aprobado: los puntajes de Boca, jugador por jugador, en la derrota ante Belgrano
Boca Juniors

Un solo aprobado: los puntajes de Boca, jugador por jugador, en la derrota ante Belgrano

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo