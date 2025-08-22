Marcos Rojo reveló que lo llamaron dos equipos de Libertadores además de Racing: “Elegí porque es candidato”

A pesar que su presente se encuentra en Racing tras desvincularse de Boca, Marcos Rojo aún continúa dando de qué hablar en el fútbol argentino. Tras vivir una experiencia completa en su debut como titular en Avellaneda, con clasificación agónica a los cuartos de final de la Copa Libertadores y ser expulsado desde el banco de suplentes, el zaguero central rompió el silencio acerca de su situación deportiva.

Así como detalló que su salida del Xeneize se dio luego de que Miguel Ángel Russo le expresó que “no tenía la edad para jugar a ese nivel”, Rojo también confesó que aquello que no le faltaron fueron ofertas en donde continuar su carrera. Y sorprendió al contar que, además de Racing, fue sondeado por otros tres clubes del fútbol argentino.

“Gracias a Dios, tuve varias oportunidades. Agradezco los llamados de Newell’s, de Vélez, con Estudiantes hablé“, reveló Rojo en una entrevista con ESPN. Y pese a que los dos últimos también luchan por la Copa Libertadores, el jugador admitió verse tentado por el contacto producido desde Avellaneda: “Lo de Racing era lo mejor, es un gran equipo, eso te seduce, el otro día volver a jugar un partido de copa después de tanto… la llegada fue fácil porque conocía a muchos de los chicos”.

Igualmente, reconoció que los llamados por un posible regreso a Estudiantes existieron. “Es una historia muy larga. Hubo charlas con Verón y Alayes, pero no se dio, y seguí esperando en Boca“. Y rápidamente dejó entrever la razón por la que no se concretó su tercer ciclo en el club. “Se nota que en el Pincha no se decidieron por mí. Había cierta resistencia, que la gente no estaba contenta conmigo. Yo estaba dispuesto a volver pero finalmente no se dio el pase. Hubo buenas charlas, pero la propuesta final nunca llegó“, expresó.

Rojo debutó como titular en Racing ante Peñarol por la Copa Libertadores (Getty).

Así, la propuesta de Racing terminó siendo la definitiva para Rojo. Casualidad o no, en cuartos de final de la Libertadores se medirá ante Vélez, otro de sus pretendientes. no estará en la ida por la expulsión sufrida ante Peñarol, pero, fiel a su estilo, ya aprovechó para sacar chapa y ratificar su decisión de sumarse a la Academia: “Estuve esperando hasta último momento y elegí Racing. Me sedujo porque es candidato a ganar la Copa Libertadores“.

Publicidad

Publicidad

Rojo y la historia completa de su polémica salida de Boca

Al margen de haberse mostrado contento con su presente en Racing, Rojo también aprovechó a contar el trasfondo de su salida del Xeneize. “A Miguel le pregunté si me iba a tener en cuenta y me dijo que no. No me lo esperaba. Es duro lo que me dijo. Me dijo que no tenía la edad, que no podía jugar a ese nivel. Le dije que perfectamente lo entendía, que si iba a contar con Ayrton (Costa) o el que sea, lo aceptaba. Pero le dije que, cuando llegara a la Argentina quería arreglar y salir, porque me sentía bien, en buena forma”, relató.

Y reveló el momento bisagra que le bajó el telón a su estadía azul y oro. “Contra Auckland yo tenía cargado el cuádriceps, porque habíamos hecho un trabajo fuerte los que no habíamos jugado. Pedí no entrenar a los médicos, no me sentía al 100 por ciento, entendí que (Marco) Pellegrino venía de un desgarro y yo no quería arriesgar por si jugaba contra Auckland. Pero ahí Miguel se enojó, tuvimos una discusión y me di cuenta que no iba a jugar“.

Fue bajo ese contexto cuando tomó la decisión de cambiar de aires. “Fui a hablar con los chicos del Consejo, les comuniqué lo que había pasado con Miguel y les dije que, ni bien llegábamos a Argentina, quería arreglar mi salida”, cerró.

Publicidad

Publicidad

ver también Es clave para Miguel Ángel Russo y llegó una oferta millonaria desde Qatar: la contundente postura de Boca