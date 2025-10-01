Marcos Rojo tiene chances de ser titular ante River, pero Gustavo Costas todavía posee otras dos dudas para definir la formación de Racing

Este jueves, en el Gigante de Arroyito, Racing y River afrontarán una nueva edición del clásico más añejo del fútbol argentino, donde pondrán en juego el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina. Y habrá un condimento extra: será la primera vez que Marcos Rojo enfrente a los de Marcelo Gallardo tras su salida de Boca.

Luego de lo que fue el clásico de Avellaneda, donde la Academia no tuvo una buena actuación, en la conferencia de prensa Gustavo Costas consideró que el duelo en Rosario “será una final”. No es descabellado el pensamiento del DT, dado a que se dará una situación muy especial en lo que será el reencuentro de Maximiliano Salas con los hinchas y sus ex compañeros.

El delantero correntino se marchó de Racing hacia el Millonario por medio de la cláusula de rescisión, y durante varios meses se catalogó al posible partido como el ‘clásico del morbo’. Pero más allá de que desde ambos lados, en gran parte, se olvidaron de lo ocurrido, el DT siempre fue sincero: “Nunca le cerré la puerta a ningún jugador”, dijo el Narigón hace algunas semanas.

Con respecto a lo que será la formación, todavía no está definida. Sin embargo, Costas colocaría a Rojo en lugar de Nazareno Colombo, mientras que deberá decidir si en el lateral derecho estará Facundo Mura o Gastón Martirena, mientras que en el ataque la duda pasa por la presencia de Santiago Solari, que respondió bien en la práctica tras ausentarse contra Independiente por una molestia muscular, o Duván Vergara.

Marcos Rojo sería titular. (Getty Images)

Por otra parte, hay que destacar ausencias significantes como las de Juan Nardoni por un desgarro, como así también las de Matías Zaracho y Luciano Vietto debido a una sobrecarga muscular. Además, por una decisión táctica, Ramiro Degregorio y Martín Barrios se quedaron en Buenos Aires.

La posible formación de Racing vs. River por la Copa Argentina

Facundo Cambeses; Facundo Mura o Gastón Martirena, Franco Pardo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

