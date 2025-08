No es Nardoni ni Almendra: la venta millonaria que Racing podría cerrar antes del clásico con Boca

Si bien la cabeza de todo el mundo Racing está puesta en lo que será el partido de este domingo, donde Gustavo Costas volverá a juntar a Agustín Almendra y Juan Nardoni en el mediocampo, también piensan en el clásico del sábado 9 de agosto frente a Boca, donde podrían agudizar la catastrófica situación del elenco dirigido por Miguel Ángel Russo.

Mientras el cuerpo técnico, los jugadores y también los directivos ponen el foco en Deportivo Riestra, a quien enfrentarán en la cancha de Lanús por los octavos de final de la Copa Argentina, existe la posibilidad de que Diego Milito concrete una venta por 4 millones de dólares.

En la actualidad, y después de aclimatarse a la ciudad brasileña de Porto Alegre, Johan Carbonero está atravesando un gran momento en SC Internacional. De hecho, anotó un gol en cada uno de los últimos tres partidos que afrontó, los cuales se disputaron a fines de julio.

Debido a que Costas no lo tuvo en cuenta para este año, Milito decidió cederlo a préstamo para que Carbonero recuperara el nivel que lo llevó a Racing, pero al momento de concretar la operación con los brasileños, se colocó una opción de compra en favor del elenco de Rio Grande do Sul, quien puede quedarse con el 100% del pase. Eso sí, en caso de ser transferido, algo que podría recién concretarse a fin de año, a los de Avellaneda les correspondería el 75% porque Once Caldas es dueño del 25% de la ficha.

Johan Carbonero enfrentando a Flamengo. (Getty Images)

La actualidad de Johan Carbonero en SC Internacional

Desde que arribó al elenco de Porto Alegre, Johan Carbonero disputó 20 partidos y convirtió cinco goles, pero no aportó asistencias. Además, conquistó el Campeonato Gaúcho.

Publicidad

Publicidad

Los números de Johan Carbonero en Racing

Johan Carbonero arribó a Racing en junio de 2022, disputó 65 partidos, convirtió 8 goles y aportó cuatro asistencias. Además, el extremo que surgió de Once Caldas conquistó tres títulos: Trofeo de Campeones (2022), Supercopa Internacional (2023) y Copa Sudamericana (2024).

ver también La verdad detrás de la posible salida de Rojo desde Boca a Racing